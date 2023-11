“Se dice que nadie es profeta en su tierra, así que recibir un premio de tus compañeros es muy agradable; me produce una especial satisfacción”. El jurista, político y escritor José Manuel Otero Novas (Vigo, 1940), ministro de la Presidencia y de Educación y secretario del Consejo de Ministros con Adolfo Suárez, recibía ayer en el Senado el premio Montero Ríos de la Academia de Juristas Gallegos en Madrid.

El premio lleva el nombre de Eugenio Montero Ríos, un gallego que tuvo “una trayectoria tanto jurídica como política que no puede ser igualada”. “Fue abogado, catedrático de universidad, ministro, hizo muchas leyes, fue presidente del Senado, presidente del Gobierno... Es un hombre que lo ha sido todo. Recibir un premio con ese nombre me satisface”, dijo el gallego.

Otero Novas ejerció como abogado del Estado en Lugo, en la subsecretaría de Hacienda, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. En cuanto a la Transición, en la que fue actor fundamental, cree que fue modélica, aun con algunos “fallos y errores”. “Hay gentes que no quieren un sistema democrático occidental, así que atacarán la Transición”, dijo, para reivindicar que se conserve “el espíritu de la Transición, lo que no quiere decir que no haya que cambiar cosas, pero la esencia tendríamos que mantenerla. Y no deberíamos jugar a eliminarla. Ese juego no me gusta nada, me preocupa para el futuro”, concluyó.