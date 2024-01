A Coruña, la ciudad gallega con la tasa más baja de multas de tráfico que quitan puntos

¿Menos multas quiere decir que se saltan menos las normas de tráfico? En el caso del carné por puntos en vías urbanas, a la vista de los ayuntamientos que se saltan la obligación legal de notificar a la DGT las infracciones que en su territorio conllevan la retirada de créditos del permiso, no se traduce en un mejor comportamiento al volante. De los 130 concellos con Policía Local en Galicia, es decir, con competencias en la materia, hay 40 que no comunicaron sanción alguna con retirada de puntos en 2022, según los últimos datos disponibles del departamento que dirige Pere Navarro dados a conocer por este periódico la semana pasada. Pero en los 90 municipios restantes, son muchos los que dieron traslado de una cifra muy baja. No hay más que ver los datos de sanciones interpuestas en cada municipio que acarrean pérdida de créditos para comprobar que en algunos casos el volumen de las notificaciones no representa ni la quinta parte.

Con 469 sanciones con retirada de puntos trasladadas a la DGT en 2022, A Coruña es la urbe gallega con la tasa más baja de multas que quitan puntos comunicadas. En concreto 0,0019 por cada habitante, lo que la sitúa en el puesto 38 de los municipios gallegos que dan parte de estas infracciones. El doble perfil del incumplimiento municipal con el sistema por puntos hace que haya conductores que pese a saltarse la norma mantengan intacto su saldo de puntos y en otros concellos que algunos infractores los pierdan pero otros no ya que en su ayuntamiento no dan parte a Tráfico de todas las infracciones en vía urbana. En la comunidad gallega, Ferrol lidera la tasa de multas con retirada de créditos notificados a la DGT (0,047 por cada habitante, con un total de 3.044 comunicadas), seguida de Santiago (0,034, con 3.381) y Vigo (0,029, con 8615). Es precisamente la ciudad olívica la que protagoniza la cifra absoluta de infracciones notificadas más alta de toda Galicia y que se sitúa en el cuarto puesto del ranking nacional, por detrás de Madrid (107.508), Barcelona (20.155) y Valencia (9.828). Resulta llamativo que en el top ten de ayuntamientos gallegos con más multas que detraen créditos solo están cuatro ciudades. Junto a las ya mencionadas (Ferrol, Santiago y Vigo) está Ourense, en el décimo puesto autonómica (0,0137 por cada vecino, con un total de 1.419 remitidas a la DGT). En esta lista de los diez concellos con más multas por infracciones en vía urbana que quitan puntos también están A Illa (0,026 por cada habitante), Teo (0,018), O Porriño (0,017), A Laracha (0,0139) y Rianxo (0,012). En el extremo opuesto de la lista con tasas por debajo de 0,002 infracciones por cada vecino están A Cañiza, Ponteceso, Coristanco, Outes y Allariz. Del área metropolitana de A Coruña, tanto Cambre como Arteixo y Sada están por encima de la tasa de infracciones comunicadas en la ciudad herculina. En el primer caso con un 0, 00253 (con una cifra total de 62 en todo un año), 0,00235 en el segundo (78) y en el tercero 0,0022 (37). Ante el incumplimiento de los ayuntamientos con Policía Local con el sistema por puntos hecho público por este periódico, la DGT ordenó este lunes a los jefes provinciales de Tráfico de todo el país que realicen seguimiento de las sanciones en todos los municipios con competencias sancionadoras en vías urbanas. Los alcaldes que no cumplan con la obligación legal de comunicar estas infracciones a Tráfico y actúen con “dejadez de sus funciones” una vez apercibidos, en un primer momento vía oral y en una segunda fase por escrito, serán llevados a la Fiscalía de Seguridad Vial para que abra una investigación por presunto delito de prevaricación omisiva. Una pena que va desde la multa y la suspensión de empleo y sueldo hasta la inhabilitación. En la lista de concellos con Policía Local que no comunicaron ni una sanción con retirada de puntos hay 13 de la provincia de A Coruña (Oleiros, Cerceda, Miño, Bergondo, Malpica, Neda, Vimianzo, Arzúa, Cariño, Cabana de Bergantiños, Abegondo, Tordoia y Corcubión), 11 de la de Lugo (Viveiro, Burela Chantada, Mondoñedo, Cervo, Quiroga, A Fonsagrada, Guitiriz, Palas, Friol y Rábade) siete de la de Ourense (Carballiño, Verín, Ribadavia, Maceda, A Rúa, Viana do Bolo y Pobra de Trives) y nueve de la de Pontevedra (Sanxenxo, Bueu, Meaño, Arbo, Cuntis, O Rosal, Vilaboa, As Neves y Vila de Cruces). En concreto, seis de ellos tienen una población superior a los 10.000 vecinos, con Oleiros a la cabeza (más de 37.000), seguido de Sanxenxo (casi 17.000), Viveiro (más de 15.000), O Caballiño, Verín (ambos por encima de los 13.000) y Bueu (cerca de 12.000). Tráfico y Fegamp se coordinan para hacer un seguimiento de los concellos díscolos Conocer caso a caso y hacer un seguimiento para garantizar que todos los concellos con Policía Local cumplan con su obligación legal de notificar las sanciones interpuestas en vía urbana que acarrean retirada de puntos. Con este objetivo se reunirán mañana la responsable de la DGT en Galicia y jefa de Tráfico en A Coruña, Victoria Gómez Dobarro, y el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela. En este encuentro, que se celebrará por videoconferencia, se tratará de fijar la línea de trabajo a seguir con el objetivo de que no hay ningún ayuntamiento que se salte el carné por puntos. Una vez conocida la situación en la que se encuentran los ayuntamientos con competencias en Tráfico, el órgano de poder local, consultado la semana pasada por este periódico, se puso en contacto con la delegada de la DGT en la comunidad para solicitar una reunió para “conocer en detalle” todo los relacionado con el sistema por puntos en vía urbanas. Además, desde la Fegamp se contactará con los ayuntamientos que están en esa lista de municipios que no notifican las infracciones con retirada de créditos a Tráfico para que este incumplimiento “se resuelva de acuerdo con las normas vigentes” y “persiguiendo el objetivo de contribuir totalmente desde los concellos con la seguridad vial, y evitarles también los posibles perjuicios administrativos”.