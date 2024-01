Una vez más, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, sortea una denuncia judicial. La Fiscalía Provincial de Ourense ha archivado las diligencias de investigación penal tramitadas tras la presentación de una denuncia del PSOE ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Ourense, por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa debido a la realización de las obras de humanización e instalación de las rampas mecánicas en la calle Concordia.

Según el decreto de archivo, firmado por la fiscal delegada de Medio Ambiente en Ourense y en el conjunto de Galicia, Carmen Eiró, “tras el análisis del procedimiento no se puede sostener que el acusado trató de imponer su caprichosa o arbitraria voluntad en perjuicio del interés público, antes al contrario, la supuesta contradicción con el derecho que puede suponer la no tramitación del proyecto de modificado cuando se detectó su necesidad y no a posteriori, es una irregularidad perfectamente subsanable en la vía administrativa correspondiente”.