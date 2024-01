Más de 3.313 kilos de pélets han sido recogidos en las playas gallegas, y con ellos 8.926 kilos de otros plásticos. Con este balance en la mano, la directora del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), Covadonga Salgado, declaró ayer: “La cantidad sin despreciarla no es grande, el material no es tóxico y vemos que la cantidad que queda en las costas es pequeña”. También afirmó que espera que la crisis de los pélets desatada después de que el Toconao perdiera el pasado 8 de diciembre un contenedor con 26 toneladas de pélets “nos sirva a todos para concienciar de la problemática de los plásticos”.

Covadonga Salgado hizo estas declaraciones antes de participar en la primera reunión del comité científico que asesorará a la Xunta para evaluar el impacto de la llegada de estos microplásticos a la costa gallega y el impacto de los plásticos en el mar en general. Precisamente sobre el impacto de los polémicos pélets, dijo que “hay que esperar”, pero “no esperan un impacto grande”. Por su parte, la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, volvió a apuntar que los modelos de simulación de la Xunta indican que las corrientes desplazarán los pélets hacia el Cantábrico. “Hay que esperar a lo que ocurra con las corrientes pero todo apunta a que ya está pasando y que el resto de los ‘pellets’ se dirigirán al Cantábrico y nuestras costas serían menos afectadas”, explicó también antes de asistir a la primera reunión del comité científico. La misión de este comité científico de expertos será elaborar un programa a corto, medio y largo plazo de los efectos de los plásticos; analizar la toxicidad de este material en los ecosistemas marinos, con especial atención a la fauna marina y a la avifauna costera; y valorar las buenas prácticas y las reglamentaciones necesarias para prever posibles vertidos plásticos. Por otra parte, Ángeles Vázquez tildó de “claramente política” la manifestación convocada para el domingo en Santiago. Y rogó a sus paticipantes “que cuiden la imagen” de Galicia, pues pueden perjudicar a los sectores pesquero y turístico de la comunidad. A su vez los convocantes de la protesta, con el lema En defensa de nuestro mar, han negado la mayor y remarcan que la movilización no tiene ninguna connotación política y se celebra “exclusivamente en defensa de los sectores productivos del mar gallego”. Representantes de los 115 colectivos y agrupaciones de mariscadoras y marineros que convocan la marcha ofrecieron ayer una rueda de prensa en Carril, Vilagarcía, para dejar claros los propósitos de la misma. Quieren advertir a la sociedad gallega de que el modelo productivo de la pesca tradicional está en peligro. “La crisis de los pélets ha sido la gota que colmó el vaso”, pero la situación crítica “viene de mucho tiempo atrás”. Para el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa, Xaquín Rubido, la manifestación del domingo es más necesaria que nunca, “de cara obligar a la Xunta a tomar medidas para que el mar gallego tenga futuro”. Rubido criticó que a día de hoy no haya sobre la mesa ningún plan de actuación por parte del gobierno autonómico para resolver los problemas del sector. “Lo único que hay son promesas electorales del PPdeG”, lamentó. El sector del mar denuncia “el daño reputacional por juegos políticos e intereses oscuros de terceros” “Una vez más tenemos que alzar la voz en la defensa de la Galicia del mar frente a desinformación, las mentiras y los bulos”, denuncia el Consello Galego de Pesca en un manifiesto pactado ayer por los representantes del sector y la Xunta de Galicia, con la excepción de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca, que no asistieron al encuentro porque no se abordaba directamente la problemática del marisqueo. El manifiesto denuncia “un nuevo e injustificado ataque contra la pesca gallega” y critica que “se juegue de modo gratuito e irresponsable con nuestro pan generando dudas infundadas y maliciosas sobre la calidad y seguridad que hay detrás de nuestros productos”. Tacha de “falta de respeto”, sostiene el manifiesto, “hacer creer que este vertido es comparable a la marea negra” del Prestige. También ve “despreciable” usar imágenes de Sri Lanka para “engañar a la opinión pública”, en lo que supone “un daño reputacional” que “solo puede responder a juegos políticos e intereses oscuros de terceros”. El pleno extraordinario del Consello Galego de Pesca se centró ayer en la llegada de pélets a la costa gallega y quiso salir a defender la calidad de los productos del mar contra los “bulos” y “falsas informaciones” que atentan contra la imagen de estos alimentos. La propuesta partió de la Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade). El texto comienza con la reivindicación, “más fuerte si cabe”, de la labor y profesionalidad del sector del mar. El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, en esta reunión defendió el trabajo de la Xunta que “desde el primer minuto” movilizó a “todos sus recursos para la recogida de pélets, mientras que el Gobierno central, en su opinión, “apenas movilizó un avión y por veces un helicóptero y tan solo un día una embarcación”. Por otra parte, cofradías de pescadores y la Asociación Galega de Depuradores de Moluscos (Agade) anunciaban ayer el lanzamiento de una campaña para el fomento del consumo de pescados y mariscos gallegos al constatar una caída de ventas ante lo que consideran un “alarmismo” por el vertido de microplásticos.