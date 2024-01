Abren diligencias penales contra una empresa instalada en la mina de Touro por vertidos

El Juzgado de Arzúa ha abierto diligencias penales contra una empresa ubicada en el espacio de la mina de Touro y dedicada a obra civil por un posible delito contra el medio ambiente. La acción llega tras las denuncias presentadas por la Plataforma mina Touro-O Pino NON y Ecoloxistas en Acción pero también de las Cofradías de A Illa, Cambados, Cabo de Cruz, A Pobra, Rianxo, Carril, Vilanova y O Grove. Ecoloxistas en Acción ya tramitó su personación como acusación popular en este posible delito ambiental.

En un comunicado, Ecoloxistas en Acción recuerda que la demanda fue interpuesta a finales del pasado año en el cuartel de la Guardia Civil de Arca, que realizó las primeras actuaciones policiales y que, posteriormente, fueron trasladadas al juzgado de instrucción de Arzúa. Este juzgado consideró que existían indicios suficientes para abrir diligencias penitenciarias por un presunto delito contra los recursos naturales y el ambiente.

De hecho, la portavoz de Ecoloxistas en Acción, Isabel García, ha sido citada para declarar en la instrucción de la causa de cara a aportar datos adicionales sobre los hechos en base al seguimiento continuado que la organización ha realizado en relación a los vertidos al río Pucheiras. El Juzgado también solicitó a la policía judicial la realización de análisis y encomendó diversos informes a las administraciones implicadas.

Desde el colectivo ecologista esperan “que las diligencias evidencien la gravedad de la contaminación que provoca la mina” y la empresa propietaria de los terrenos “tenga que rendir cuentas ante la justicia”. “Durante casi cuatro décadas de denuncias, nos encontramos con que la situación de contaminación y vertidos continúa a pesar de que la mina cerró en 1988”, denuncian los ecologistas. Considera así que los responsables de la actual contaminación son los “actuales propietarios de los terrenos y de la concesión, que son perfectamente conocedores de que tenían el deber de restauración y del cese de la contaminación a las aguas”.

Augas de Galicia

También acusan a la Xunta de Galicia “de ponerse del lado del agresor ambiental y proteger los intereses del infractor, en vez de los de la población afectada”. Por ello, reiteran su petición a Augas de Galicia para que asegure que se paralizan los vertidos “encubiertos” que todavía realiza, según su versión, la empresa Explotaciones Gallegas.

Cobre San Rafael, propietaria de la mina de cobre en la que actualmente “no hay actividad”, asegura en un comunicado que la empresa “no ha recibido ninguna denuncia”. “Queremos aclarar que, ante algunas informaciones, no hay ninguna investigación respecto a sus actividades, incluidas las actuaciones llevadas a cabo para la recuperación ambiental de las aguas del entorno de la mina histórica de Touro-O Pino”.

“La denuncia se restringe a la situación anterior del río Pucheiras, no a la actual, derivada del cierre de la mina histórica de cobre a mediados de los años 80. Desde los años 90, operan en el área distintas compañías que no explotan minerales metálicos”, añade la compañía, que insiste en que no tiene actividad minera en la actualidad y que se centra “en el diseño de un proyecto minero sostenible que pretende reactivar la producción responsable de cobre (...) en la mina de Touro-O Pino”.