Transportes limita la oferta de billetes de tren a 25 euros a 2.000 plazas semanales

Días después de que cayese la promesa hecha por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la precampaña electoral del 18-F sobre la llegada de los trenes Avril para esta Semana Santa y después un posterior aplazamiento hasta al menos el mes de agosto, Renfe ha lanzado billetes con descuentos para viajar entre Galicia y Madrid a partir del lunes 1 de abril, pese a que la Semana Santa arranca el fin de semana del 23 marzo y finaliza el domingo 31, ya que el Lunes de Pascua solo es festivo en Cataluña, Baleares, Cantabria, Navarra y País Vasco. Muchos ya están con el destino elegido, pero en esta escapada los pasajeros que partan de A Coruña o Vigo no viajarán todavía en alta velocidad, ya que la llegada de los nuevos convoyes sufrirán un nuevo aplazamiento, que se suma a los muchos anuncios anteriores sobre su estreno en la comunidad gallega.

No será a bordo de los Avril, todavía sin una nueva fecha de entrega, y tendrán que conformarse con los descuentos programados por la operadora ferroviaria para la vuelta de Semana Santa y el puente de mayo. Con esta promoción especial, Transportes pretende compensar a Galicia y Asturias por los retrasos en la llegada de la alta velocidad al Eje Atlántico y al Principado. La oferta se limitará a 2.000 plazas semanales en cada territorio, lo que en la comunidad gallega apenas representa el 5% de las plazas habilitadas en las conexiones entre Galicia y Madrid.

“Renfe va a lanzar ya una oferta de precios reducidos a partir del 1 de abril a 25 euros, pensando en la puesta en marcha de la Semana Santa y el puente del 1 de mayo. En principio, la duración que tenemos estimada es hasta el 6 de mayo, pensando en estos días, tanto para Asturias como para Galicia”, avanzó este jueves el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en una llamada telefónica con la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade de la Xunta, Ethel Vázquez. La agenda de Santano incluyó ayer una reunión en Madrid con el consejero asturiano de Fomento, Alejandro Calvo, pero sin embargo no convocó al encuentro a su homóloga en Galicia, relegando los avances para la comunidad gallega a una conversación telefónica.

El próximo lunes día 11, Renfe comenzará a comercializar los billetes de Alvia y AVE entre Galicia y Madrid con estos descuentos. El secretario de Estado avanzó que se trata de una “gran oferta” que contempla la venta de 2.000 plazas por semana de los servicios Alvia y AVE. En estos momentos, hay 10 trenes por sentido entre Galicia y Madrid, cada uno con unas 300 plazas, lo que se traduce en 42.000 plazas semanales. Es decir, la promoción especial con la que Renfe se propone compensar el retraso de la alta velocidad en el Eje Atlántico afecta a apenas del 5% de la oferta. En el caso de Asturias, la promoción afecta al 12% de sus plazas.

Los billetes de Renfe se deben adquirir con una antelación mínima de 10 días con relación a la fecha del viaje. A esta oferta se sumarán otras concretas de abril hasta septiembre, coincidiendo con eventos culturales o deportivos con los que Renfe tiene acuerdo comercial y/o publicitarios.

En el caso de Asturias, el Ministerio también aseguró que cuando estén en funcionamiento los nuevos Avril, la prometida oferta de súper precios se alargará en parte de 2025. Pero lo que no hubo fue plazos para la llegada de estos nuevos convoyes. Los trenes de alta velocidad de la serie 106 todavía están pendientes de que terminen con éxito las pruebas de fiabilidad y seguridad de al menos once unidades de las quince de ancho variable que pueden circular por la red ferroviaria de Asturias y Galicia. Por lo que trascendió de la reunión entre el secretario de Estado de Transportes y el consejero de Fomento del Principado, ya no se darán más plazos hasta que los trenes superen las pruebas de fiabilidad, lo que todavía no ha sucedido, ya que ha habido muchas incidencias.

En cuanto a las causas del nuevo retraso, el secretario de Estado se refirió en genérico a “problemas técnicos” y a que los trenes tienen que circular 25.000 kilómetros sin que se produzca ninguna incidencia, “que a veces son muy pequeñas, pero que hay que cumplir a rajatabla porque estamos hablando de seguridad y de fiabilidad”, precisó.

Galicia no se ve compensada del retraso de los Avril

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, advirtió ayer de que los descuentos en los precios de los billetes de tren entre Galicia y Madrid no compensan las pérdidas que ya se han producido por el atraso de la puesta en marcha de los trenes Avril. En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Rueda censuró especialmente que estos descuentos sean para después de Semana Santa, con lo que esta temporada alta turística ya se da por “perdida” y el “daño está hecho”. Desde la Xunta, califican de “insuficientes” los descuentos puestos en marcha por Renfe para compensar el “enésimo” retraso de los trenes Avril. En declaraciones enviadas a los medios de comunicación, el Gobierno gallego ha reclamado al Ejecutivo central “compensaciones proporcionales al daño causado” por esta tardanza, que al menos sean el doble de las actuales, solicitando a su vez una reunión urgente para abordar la situación. Al respecto, la Xunta ha lamentado la “diferencia de trato” que concede el Gobierno a las comunidades de Galicia y de Asturias, ambas afectadas por el retraso de estos convoyes. Tras el Consello, Rueda denunció que hay “un trato desigual” para Galicia y ha reclamado al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que tenga “coherencia” porque hace solo unos días dijo que “no había nada que compensar” a la comunidad gallega por el retraso en la llegada de los trenes Avril, cuya última fecha anunciada e incumplida fue para este primer trimestre sin que haya una nueva. Más allá de las medidas, también en las formas, el Gobierno central no trata a Galicia “como se merece”, reprochó, después de que el secretario de Estado haya comunicado a la conselleira de Infraestructuras en una llamada telefónica los descuentos previstos.