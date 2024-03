Una nueva carga para los usuarios de tren: subida del 3,1% en los abonos del ‘parking’

Las mismas plazas y los mismos accesos. Pese a que los servicios ofertados no han experimentado cambios, los usuarios de los aparcamientos en las estaciones de tren de Galicia tienen que hacer desde este mes de marzo un desembolso extra. Las cartas de la empresa concesionaria, la catalana Saba, empezaron a llegar a los pasajeros que tienen que utilizar a diario los parkings de Adif ya que ni el transporte urbano y menos todavía el interurbano les garantiza llegar a tiempo para coger el primer tren de la mañana y no llegar tarde a su destino. Los más afectados por esta subida en las tarifas, del 3,1% desde este mismo mes tal y como comunica la concesionaria en las notificaciones enviadas a los usuarios, son trabajadores y estudiantes que se trasladan desde municipios próximos a las ciudades con estación de tren, en muchos casos que no se ven beneficiados por las bonificaciones del Gobierno que permiten viajar gratis en los Alvia, sino que se ven obligados a utilizar regionales por cuyo billete tienen que pagar ya que, pese a durar más el trayecto, los horarios más madrugadores les garantizan llegar en hora a su trabajo o sus clases en la universidad en A Coruña, Santiago, Ourense o Vigo.

“Le comunicamos que hemos procedido a revisar los precios de los abonos en los aparcamientos de la red de Saba para el año 2024, en función del IPC interanual de diciembre. A partir del mes de marzo, la cuota mensual de su abono se verá incrementado en un 3,1%”, recoge la comunicación a la que ha tenido acceso este periódico.

Al gasto extra en gasolina que se arrastra desde el estallido de la guerra en Ucrania, se suma ahora el desembolso adicional por los abonos de los aparcamientos en las estaciones de tren. El coste varía en función de la franja horaria contratada. El coste medio, detallan usuarios en Galicia, rondan los 70 euros mensuales, que con la subida se sobrepasarían los 72 euros, lo que supone un gasto extra anual de unos 30 euros.

En la web de la concesionaria se ofertan tres tipos de abonos, aunque no especifican los precios: el Mañana Silver (de lunes a viernes de 06.00 a 16.30 horas), el Flexible (cubre el aparcamiento durante 10 o 15 horas de lunes a viernes, con un uso durante todo el día de manera flexible) y el Diurno Silver (permite aparcar de lunes a viernes de 07.00 a 22.00 horas).

“¿Qué justifican para subir el precio?”, se preguntan desde las plataformas Media Distancia Galicia y Perder o Tren. “No hay valor añadido. Las plazas y los accesos —censuran— son los mismos, además no se reconoce ningún tipo de antigüedad a los usuarios, no hay ningún tipo de ventaja”.

Descuentos y autobuses

Los pasajeros recurrentes reclaman mejores ofertas porque los usuarios de los parking en las estaciones de tren son trabajadores y estudiantes que viajan a diario: “No tenemos tarifas integradas ni descuentos. Es un planteamiento —critican— que nos pone cada vez más en una situación de indefensión y vulnerabilidad”. “Hay miles de personas que necesitan ir y volver a las estaciones; y seguimos dependiendo de vehículos privados, gasolina, garajes... Es ineficiente”, añaden. En muchos casos, según apuntan, son lo “suficientemente masivos “como para tener un bus a esa hora. Por ello, urgen a concellos y Xunta a habilitar autobuses desde los puntos con más demanda que trasladen en hora punta a los miles de pasajeros que cada día tienen que tomar un tren.

“En mi caso solo puedo aparcar en superficie porque tengo un abono de cuando Renfe gestionaba el aparcamiento de Santiago. Y no puedo hacerlo delante de la estación, solo detrás. Es más barato (52,26 euros, 24 horas), pero al tener que aparcar en superficie tengo que recorrer 300 metros hasta a la estación, con los temporales de aquí me tengo empapado solo con el recorrido del coche a la estación”, lamenta una afectada. Viaja en coche a diario desde Brión a Santiago para tomar el regional de las 06.35 horas, la conexión que le garantiza entrar a las 08.00 horas a su trabajo en A Coruña —el convoy llega a las 07.15 horas—.