Oleiros executará novas beirarrúas en Santa Cruz e en Che Guevara

O Concello de Oleiros ten en execución dende hai semanas as obras de reurbanización do centro de Mera, onde constrúe novos tramos de beirarrúas nos viais Doutor Fleming e Xabre. Nestas dúas rúas tamén aproveita para renovar a rede de subministración de auga e a iluminación pública. Pero ademais ten en previsión executar novos tramos de beirarrúa na zona de Perillo.

No núcleo de Santa Cruz realizará unha remodelación integral de dúas rúas, Ricardo Cubeiro e Daniel Castelao (o viario onde está a igrexa). Os traballos que prevé sacar a contratación proximamente inclúen a ampliación da calzada e a execución de aparcadoiros nas marxes, ademais das beirarrúas.

O obxectivo é consolidar “a malla urbana” desta localidade dotándoa de maior seguridade para os viandantes e os condutores, nunha zona onde se levantaron cinco edificios novos e está outro máis en construción, o que implica un incremento de residentes e de vehículos.

A outra zona do municipio onde o Executivo local pretende construír beirarrúa é nun tramo da avenida Ernesto Che Guevara, entre a rotonda de Santa Cristina, despois do antigo restaurante Orlinda (agora El Mirador) e a rotonda do Che. Agora mesmo non existe beirarrúa na marxe esquerda indo cara A Coruña, neste tramo.

A execución de beirarrúa aquí suporá cortar peches de vivendas e recortar frontes de solares, ademais de afectar a ramplas de acceso. Son casas situadas nun plano máis elevado que a estrada polo que requirirá construír algún tipo de muro de contención.