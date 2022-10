El Gobierno local de Oleiros prevé modificar la ordenanza que regula el abastecimiento domiciliario del agua potable, un servicio que ahora ya es municipal. Uno de los cambios que va a realizar en esta normativa es la supresión de la obligación de depositar una fianza cada vez que alguien contrataba el servicio, para garantizar cualquier futuro problema. Estas fianzas iban desde los 41 a los 570 euros.

Además de eliminar esta fianza hasta ahora obligatoria, el Ejecutivo va a introducir dos nuevos precios. Tras un informe del gerente de la empresa municipal Aquaoleiros SA, se pretende incorporar una nueva tarifa de inspección de las instalaciones auxiliares, cuando éstas las realice el abonado, adjuntando un estudio de costes. La tarifa de esta inspección será de 42,38 euros.

Junto a este precio por inspeccionar las instalaciones auxiliares que tengan que ver con el suministro de agua, el Concello también tiene previsto crear unos precios privados sobre la colocación de medidores de los caudales de agua suministrados y las instalaciones interiores asociadas.

En este caso los precios varían desde los 91 a los 514 euros. Por ejemplo, una instalación simple, con chaves y una T para un equipo de 32 milímetros, la tarifa será de 91,11 euros; una caja normalizada con este diámetro y sus llaves, tendrá un coste de 153,69 euros; para una empotrada en un muro simple serán 322,74; para una empotrada con remate en piedra subirá a 390,54 euros; y una instalación contraincendios con caja y llaves y equipo ascenderá a 514,39 euros.

Los técnicos municipales consideran que estos importes que se les cobrarán a los usuarios desde Aquaoleiros tendrán la consideración de “tarifa o precio privado” por lo que no necesitan una regulación mediante ordenanza ni una memoria económica. No obstante se prevé que la empresa municipal elabore un estudio económico que justifique estas tarifas. En relación al resto de tarifas de la actual ordenanza de suministro de agua (tarifas por consumos, acometidas, incrementos por metros de tubería, etc), se mantienen los actuales.

El Ayuntamiento también tiene intención de modificar la ordenanza que regula la tasa de vados, las reservas de entrada desde vía pública a aparcamientos exclusivos y la carga y descarga de mercancía. En este caso la modificación se debe al incremento de nuevas calles en los últimos años tras ejecutarse varias urbanizaciones. Esto obliga a incluir los nuevos viales en las zonas en las que se divide el municipio. Según la zona, la tarifa es diferente.

También se suprimirán los números de policía de algunas calles. Por ejemplo en Perillo se han creado o se ampliarán al desarrollar el SUD-5 de Icaria un total de nueve calles. En total se han creado o ampliado unas cuarenta calles nuevas, 16 de ellas solo en la urbanización del campo de golf de Xaz en Dorneda. Las cuotas de esta ordenanza tampoco se varían.

Un 50% de descuento en el IBI si se instalan placas solares: este año ya van el doble que en 2021

El precio de la luz, que no conoce límites desde la pandemia, está modificando la forma de construir en Oleiros. Se están construyendo cada vez más viviendas passive house, que suponen una gran inversión pero son mucho más eficientes energéticamente. Pero además existe un boom en la instalación de placas solares y otros sistemas de aprovechamiento de la luz del sol, cada hay más autoconsumo. En Oleiros han notado este cambio en la construcción: en 2021 tuvieron un total de 18 solicitudes de instalación de placas solares, y este año 2022, en solo los seis primeros meses, es decir, en solo medio año, ya contabilizaron casi el doble, en total 32. Ante esta evolución en el Concello ya trabajan con una hipótesis de una media anual de 50 solicitudes. El Ejecutivo quiere aplicar bonificaciones en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de hasta el 50% de la cuota para inmuebles que instalen aprovechamiento térmico o eléctrico del sol. Modificará así la ordenanza del IBI para aplicar este descuento del 50% si se instalan placas solares, si es cala vivienda habitual, con una potencia mínima de 5 kw por cada 100 metros cuadrados de superficie construida y un mínimo de superficie de captación solar útil de cuatro metros cuadrados por cada cien metros, y durante los cinco períodos impositivos siguientes al de la finalización de la instalación.