“Necesitamos ampliar el espigón, cuando hay temporal tenemos que marcharnos de Lorbé”

Emilio Méndez ha sido el presidente de la Cofradía de Pescadores de Lorbé durante los últimos catorce años y tenía ganas de dar el relevo a “savia nueva”. El pasado lunes hubo elecciones en el pósito y por unanimidad se eligió como nuevo presidente a Antonio Manuel Sánchez Maceiras, un marinero “de tercera generación”, de 48 años, armador del Antonio Manuel Dos, un buque de 14.95 metros de eslora

Fue elegido por unanimidad.

Sí. Emilio quería dejarlo y que entrase gente nueva y agradezco el apoyo de los compañeros, sé que tendré todo su apoyo. Emilio ha hecho un gran trabajo, de maravilla, y ha tenido siempre todo nuestro apoyo. Por eso mi línea será continuista en cuanto a las reivindicaciones que tiene la cofradía, también lógico porque son las mismas que tenemos hace años y que no se han realizado.

Ampliar el muelle...

Ampliar el espigón y realizar el dragado. Es necesario alargar el espigón para que los barcos tengan más abrigo. Los que están ahora en el fondeadero hay días de temporal que tienen que refugiarse en Sada y A Coruña. Esto antes no pasaba, ha empezado en estos últimos años, no sabemos si porque hay menos fondo o porque se ha producido un cambio en las corrientes pero este puerto aunque es muy tranquilo y resguardado, en algunos días con temporal fuerte aquí golpea mucho. Con mala mar, de ocho o nueve metros, ya nos marchamos. Éste es nuestro principal problema. Luego hay otras cosas, como poner unas puertas en los departamentos...

La responsable de Portos de Galicia vino hace pocos días a anunciar que se prolongaba el vial de acceso al puerto y se hacía un pequeño aparcamiento.

Sí, eso es necesario, llevamos muchos años esperando por esta obra, las conexiones de las redes también. Pero el espigón y el dragado son la prioridad para nosotros.

¿Cuántos años hace que es marinero?

Marinero, treinta años. De armador, cinco o seis. Ya lo era mi abuelo y luego mi padre, iba con él en el barco y luego ya lo cogí yo cuando se jubiló, después de estudiar Náutica en la Laboral. Todos somos de Lorbé, somos la tercera generación. Tengo una embarcación, el Antonio Manuel 2, con tres tripulantes, todos de Lorbé también. De artes menores.

Con tantos años en la mar, habrá visto la evolución del sector. ¿Qué opina?

Opino que vamos a peor, no solo por la pesca, que también, sí, hay una merma respecto a lo que había hace años, sino sobre todo en lo burocrático. Ahora casi tienes que tener un secretario para poder dedicarte a la pesca, de todos los papeles que tienes que tener, cubrir, tramitar, solicitar, presentar, llevar los diarios. Trabajas, terminas y luego tienes que volver a trabajar para hacer todo el papeleo. Pero hay que ir acostumbrándose cada día, es lo que hay.

El puerto de Lorbé, aunque es pequeño, aún se mantiene muy vivo. Tiene la flota de pesca, las bateas, las naves del mejillón, carpintero de ribera...

Barcos de Lorbé son diez o doce, hay un par que no son de la cofradía. Luego están los de las bateas, con los que nos compaginamos bien.

Como nuevo presidente, continuará con la organización de la Festa da Centola. Menudo éxito el del pasado sábado.

Fue todo un éxito, y eso que no somos profesionales de esto, pero tenemos mucho apoyo. Nos vienen a echar una mano carpinteros, profesores. Unos cuecen, otros reparten... Puede haber colas para esperar pero tiene difícil solución. Tendríamos que ampliar, y en el muelle no hay sitio, y lo bonito es que vean que sacamos las centollas del mar, llegan vivas y a cocer. Ponemos precios populares porque intentamos exaltar nuestro producto, no es por ganar dinero. Y además con esta fiesta le damos vida el pueblo de Lorbé, a los locales... Es una fiesta que está cogiendo mucha fuerza.