El pleno de A Laracha aprueba la amortización anticipada de casi 919.000 euros de deuda municipal

El Concello de A Laracha celebró este jueves un pleno ordinario en el que se aprobó inicialmente un suplemento de crédito de 918.000 euros para la amortización anticipada de su deuda municipal. La propuesta, que salió adelante con los votos a favor del grupo de gobierno y las abstenciones de PSOE y BNG, se financiará con cargo al remanente de tesorería del ejercicio 2025. Según explicó el alcalde, José Manuel López Varela, los superávits deben destinarse por ley a la reducción de deuda, un paso que permitirá avanzar significativamente hacia la cancelación total de los compromisos financieros del municipio.

Esta operación económica servirá para liquidar un crédito bancario contratado en su día para afrontar gastos urgentes, así como para cancelar el préstamo sin intereses que el Instituto Galego de Vivenda e Solo concedió al Ayuntamiento en 2022 para la conservación del patrimonio municipal. Además de los asuntos económicos, la sesión plenaria aprobó por unanimidad el nuevo Reglamento de teletrabajo del personal municipal. Este documento regulará la actividad a distancia para determinados puestos de la administración local, buscando compatibilizar la conciliación familiar con la correcta prestación de los servicios públicos.

En clave de infraestructuras, la corporación dio luz verde a una moción para reclamar la gratuidad de las principales vías de peaje que afectan a los vecinos de la zona. En concreto, el texto aprobado exige a la Xunta que elimine el pago en la autopista AG-55, al mismo tiempo que insta al Gobierno de España a aplicar la misma medida de gratuidad en la AP-9. Esta demanda busca rebajar los costes de desplazamiento de los habitantes del municipio que utilizan diariamente estos ejes de comunicación autonómico y estatal.

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Por último, el pleno sirvió para dar cuenta de las alegaciones oficiales presentadas por el Concello contra la planta de biogás proyectada en la parroquia de Soandres. Ante la presencia de varios vecinos afectados en el salón de plenos, el alcalde reiteró el posicionamiento contrario del Gobierno local a la instalación de esta industria y garantizó que los concejales del PP han presentado también alegaciones de carácter individual. López Varela agradeció la implicación ciudadana y concluyó asegurando que la plataforma Stop Biogás A Laracha contará con todo el apoyo del ejecutivo municipal en la defensa de sus intereses.