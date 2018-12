Nueva plataforma digital

Junto a Alemania, España es el mercado elegido para adaptar e implementar las primeras pruebas de We Park, We Deliver y We Experience.

El servicio We Deliver responde a la creciente necesidad de recibir paquetes de comercio electrónico y la dificultad de recogerlos en el domicilio porque la mayoría de la gente no está en casa en el momento de la entrega. We Deliver permitirá usar el vehículo propio como punto de recogida de paquetes y mercancías provenientes de comercio electrónico, así como de servicios para el coche

Con We Park, el usuario podrá buscar y pagar en cualquier parking, ya sea privado o sea un servicio de estacionamiento regulado urbano.

Por último, We Experience facilitará el día a día de sus usuarios, puesto que será capaz de aprender de las preferencias y los gustos del conductor para ofrecer recomendaciones en tiempo real a conductor y pasajeros dependiendo además del entorno en el que se encuentren: el mejor lugar donde hacer una parada u ofertas especiales que pueden encontrar en su trayecto.

Para desarrollar We Experience, desde Volkswagen España han comenzado las conversaciones con algunas de las empresas de retail con mayor presencia en nuestro país.