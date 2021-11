El AdBlue no es ajeno a la crisis energética, y este aditivo para los coches diésel está comenzando a sufrir las consecuencias. Tanto es así que las principales productoras a nivel europeo se han visto forzadas a detener su producción debido a la subida en el coste del gas.

Aunque de momento este parón no se ha dejado notar en la actual oferta de de AdBlue, no se descarta que debido a la futura escasez de este líquido, podría incrementar notablemente su precio final a corto plazo. Eso sí, por el momento los expertos y las organizaciones relacionadas con el mundo del motor, afirman que no peligra el suministro, al menos, a medio plazo.

El anuncio de una posible subida del precio del AdBlue ya está ocasionando compras compulsivas en algunos lugares, lo que está avanzando la escasez del aditivo. Un hecho que desequilibra antes de lo previsto la balanza entre la oferta y la demanda, lo que motiva que suba el precio sin si quiera haberse producido todavía la falta de suministro.

¿Debo comprar ya AdBlue para evitar a subida de precio?

Pese a que casi con toda seguridad subirá el precio del AdBlue debido a los costes y cortes de producción, no es recomendable que acumules garrafas del aditivo, ya que se trata de un líquido corrosivo, que además debe conservarse en unas condiciones óptimas de temperatura para conservar todas sus propiedades.

Además, los vehículos turismo no requieren mucho AdBlue si lo compramos con el consumo de combustible. Fácilmente un depósito de AdBlue nos puede durar unos 10.000 kilómetros si el motor diésel está en buenas condiciones y lo consume de forma correcta. Por tanto, más que comprar garrafas y conservarlas, lo más recomendable sería llenar ahora el depósito por si en los próximos meses se incrementa su precio.

Otro caso distinto es el de los transportistas, ya que como es lógico los camiones consumen muchísimo más combustible y AdBlue que los coches. Son los profesionales una vez más los que más acusarán la subida del precio de este compuesto, a lo que se suma el casi ya insostenible incremento del precio del combustible, que está cerca de alcanzar niveles históricos en nuestro país.

¿Qué es el AdBlue?

El AdBlue es un compuesto utilizado para disminuir los productos contaminantes derivados de la combustión del motor. Se trata de una disolución de urea al 32,5% en agua desmineralizada. Este líquido no contamina el medio ambiente, es incoloro e inodoro, y no es inflamable ni tóxico.

Para su funcionamiento, se inyecta en el tubo de escape y a través de una reacción química producida por el calor del propio escape, transforma las partículas de NOx que salen expulsadas por el escape en una mezcla menos nociva para el medio ambiente compuesta por nitrógeno (N2) y vapor de agua (H2O).