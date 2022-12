Ousmane Dembélé compareció este jueves ante la prensa junto al campo del Al Sadd de Doha, donde Francia prepara la final del Mundial, una rueda de prensa en la que habló con admiración y respeto de su ex compañero Leo Messi, rival en la final del Mundial, además de admitir que ha hablado con Xavi durante el torneo.

"Con Lionel Messi pasé cuatro años muy bonitos en Barcelona. Es un jugador excepcional. Siempre he dicho que es uno de los jugadores, junto con Iniesta, que me hizo amar al Barcelona. Estoy muy contento de haberle tenido de compañero".

"Pasé cuatro años muy bonitos con él. Y en el vestuario es una persona muy simple, tranquilo, ayudaba mucho a los jóvenes. Yo acababa de llegar y me acuerdo de que estaba a su lado en el vestuario y me aportó muchas cosas. Va a ser difícil pararlo pero vamos a hacer lo posible para que toque lo menos posible el balón, etc. porque es muy muy peligroso", añadió el jugador del Barça.

La calma de Messi y el consejo de Xavi

Nuevamente preguntado por Messi, Dembélé recordó que llegó al Barça "con con 20 años; me gustaba driblar, driblar solo cuando tenía a tres contrarios delante. Y cada vez me repetía que tenía que calmarme, que a veces podía ir y otras no, pero que tenía que calmarme y pensar, que hay momentos para driblar y momentos para pasar el balón. Me aportó sobre todo eso, esa calma".

Dembélé subrayó que se siente "muy bien, muy concentrado desde el inicio de temporada" y confirmó que ha estado en contacto con Xavi. "Me ha dado ánimos y me ha dicho de seguir haciendo lo que hago y está muy contento por mí, y por Jules también".

El '11' de Francia aseguró que disfruta "de cada partido, especialmente ayudando a Jules en defensa, también a Antoine. Cuando alguien corta un balón o lo recupera, nos damos ánimos. Me siento importante en el equipo ayudando al grupo y hasta ahora nos ha funcionado".

Dembélé restó trascendencia a la fama de algunos jugadores argentinos. "En el fútbol hay que ser agresivo, hay que saber responder con tus armas y esperamos saber enfrentarles y hacer un buen partido".

Autocrítica

Sobre su rol en el equipo, Dembélé se mostró autocrítico. "Creo que puedo hacerlo todavía mejor, especialmente en el aspecto ofensivo. Los jugadores ofensivos siempre queremos dar pases decisivos, ser decisivos o marcar pero a veces el equipo es más importante, así que cada vez que voy a ayudar a Jules o a Antoine me digo que es por el equipo y no pienso en mis estadísticas personales o todo esto".

Un virus no tan dañino

Sobre el virus que ha dejado KO a varios de sus compañeros, Dembélé insistió en que la plantilla no tiene miedo. "De hecho Dayot (Upamecano) y Adrien (Rabiot) han tenido un poco de dolor de cabeza o de vientre y les he hecho un té con jengibre y miel y estaban mejor. No, no estamos preocupados por esto y espero que todos van a estar bien y listos para la final".

"A Dayot fui a verle a su habitación, con las mascarilla, claro, y estaba mucho mejor. Y creo que todos estarán listos para la final del domingo", insistió.

Un ambiente más tranquilo

Francia ya ganó el Mundial de 2018, detalle que convierte esta final en menos trascendente para el equipo de Deschamps.

"Sí, estábamos algo más eufóricos tras la victoria frente a Bélgica en 2018. Ahora hay algo más de calma, de experiencia, para recuperar bien y concentrarse directamente para la final. Pienso que hay mucha más experiencia que en 2018 y más tranquilidad".