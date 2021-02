Gran parte de las cadenas generalistas apuestan por la ficción en el prime time de este miércoles. A las 22:05 horas, La 1 de TVE emite un nuevo capítulo de 'La caza. Tramuntana'. En esta entrega, el cabo Gamero y el sargento Selva no paran de buscar a la sargento Campos, cuya búsqueda se convierte en una contrarreloj desesperada. Además, Cati no se lo pone nada fácil. Se encuentran con su muro de silencio pues, aunque sepan que ella está detrás de lo sucedido, no va a contarles nada.

A las 22:45 horas, 'Mujer’ vuelve con un nuevo episodio a Antena 3. En esta ocasión, Nezir cree que por fin han averiguado el paradero de Sarp y tiene claro que debe llegar hasta el final. Bahar presiente que sus hijos y ella ya no están a salvo en el refugio. El pequeño Doruk podría incluso ver la amenaza con sus propios ojos…

Por su parte, Iker Jiménez se pregunta esta noche en ‘Horizonte’ (22:55 horas) quiénes están detrás de la violencia callejera que se produce durante las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél. El programa buscará respuestas a estos interrogantes junto al coronel Pedro Baños, experto en Geopolítica y Estrategia; Antonio Miguel Carmona, político, analista y profesor de Economía; el abogado Guillermo Rocafort; el inspector Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP); y el youtuber Sergio Candanedo, conocido en redes como Un Tío Blanco Hetero

'Love is in the air' también ocupará este miércoles la franja nocturna de Telecinco (22:00 horas). Serkan se siente desolado tras conocer el terrible secreto de la muerte de los padres de Eda. Por otra parte, Selin sigue abatida después de que Ferit la plantara en el altar. Sin embargo, una llamada telefónica hará que Eda acuda a su casa y se convierta en su mejor apoyo. Además, el nuevo socio de Art Life desea que Eda se una a su equipo, una exigencia que no agradará a Serkan, que hará lo todo lo posible por impedirlo.

Además, laSexta emitirá un nuevo pase de Next' (22:30 horas) Protagonizada por Nicolas Cage, Julianne Moore y Jessica Biel, la cinta narra la historia se Cris Johnson (Nicolas Cage), un mago dotado de un don que también es una maldición: posee la sobrenatural capacidad de saber, unos minutos antes, lo que va a ocurrir. Gracias a su talento trabaja por las noches como mago y mentalista en un sórdido club de Las Vegas. La agente antiterrorista Callie Ferris (Julianne Moore) quiere servirse de su talento para impedir que unos terroristas lleven a cabo en Los Ángeles un ataque con armas de destrucción masiva, lo que provocaría un desastre nuclear.