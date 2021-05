Nuevas críticas contra los responsables de la candidatura española en el Festival de Eurovisión. Barei ha estallado contra los encargados de preparar la participación en el certamen al recordar cómo fueron las semanas previas a su actuación en 2016 en una entrevista para la Cadena Ser.

La intérprete de 'Say Yay!' ha opinado sobre las propuestas de los últimos años: "España hace actuaciones que parecen de José Luis Moreno". "Siempre fallamos en la escenografía", ha sentenciado refiriéndose a una de las grandes críticas de los seguidores.

La cantante ha aclarado quién considera que es el responsable de los malos resultados: "No es una cosa de Televisión Española, sino de quien llevaba el festival, Federico Llano". "A nivel personal no tuve ningún problema con él. A nivel profesional es un muro. Era un no por delante siempre", ha añadido.

La representante aclaró la cantidad de problemas que tuvo sobre la puesta en escena: "En tres meses, tuve tres propuestas diferentes". "Universal trataba de llegar a algo para seguir adelante y siempre nos tiraban las propuestas", ha matizado en su feroz crítica.