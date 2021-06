El último 'Tierra de nadie' de 'Supervivientes' estuvo marcado por un tenso momento que protagonizó Rocío Flores. La hija de Antonio David y defensora de Olga en plató, saltó contra el Maestro Joao después de que este criticara que la mujer de su padre le había dado una "puñaladita" a Lara.

La joven empezó a calentarse: "Hostia, tío, de verdad. Estoy viendo otro concurso...", mientras él no se cortó: "Se ha visto que, como pueda, afila el cuchillo". "¿Estás viendo 'Supervivientes' o qué cojones estás viendo?", le espetó entonces Flores, que empezó a levantar la voz: "Estoy cansada...". Joao le interrumpió: "¿De qué estás cansada? ¿De llevar esa estrella que pesa tanto? El dedito no", le dijo cuando ella empezó a señalarle.

La hija de Rocío Carrasco acabó explotando: "Yo no te he faltado al respeto en ningún momento, y el que me lleva faltando al respeto desde el minuto cero en las redes y aquí eres tú". "¿Ahora no hay aplausos, regidor? De puta madre", se quejó ella ante el bullicio del público, a lo que Joao respondió: "Regidor, aplausos para ella también".

Aunque Carlos Sobera intentó calmar las aguas, de nada sirvió. "No voy a permitir que me vacile. Como lo haga me piro", dijo Rocío, que explicó por qué se alteraba tanto: "Se está juzgando a Olga por lo de fuera". "Lo que no voy a permitir es acoso y derribo contra Olga por parte de Joao y de otros colaboradores que la están tratando injustamente en este programa. No la están juzgando como concursante y eso es lo que me molesta, porque no se lo merece. Y aparte, como él tiene la mala sangre de hacer lo que hace a través de redes sociales pues yo ya llega un momento en que estoy hasta las narices", le contó a Carlos Sobera. "A lo mejor no te interesa que cuente lo que tú has eliminado de las redes sociales", apuntó Joao, haciendo referencia a los tuits de Flores contra su madre.

Sobera abronca a Flores: "Este no es el escenario"

Fue entonces cuando el presentador le preguntó quién estaba participando "en el acoso y derribo a Olga". "¿Te parece poco Belén Rodríguez?", espetó ella. "Pero no estamos aquí con Belén", le explicó Sobera, a lo que ella insistió: "Te hablo del programa en general. No voy a permitir un acoso y derribo contra Olga. ¿Ha quedado claro?". "Tenemos que entender todos es que en un programa como este se espera opinión. A veces es agradable, otras no", le dijo el presentador en un tono más molesto.

"Las opiniones de Joao tampoco me han parece que sean ofensivas. Si lo fueran hubiera sido el primero en no permitirlo", le quiso hacer ver el conductor del espacio a la joven, que continuó haciendo aspavientos. Sobera le pidió que no sacara a colación a otros colaboradores que no estaban allí: "Este no es el escenario adecuado para manifestarlo". "¿Dónde lo digo? ¿Mañana en 'El programa de Ana Rosa'?", se quejó ella.