Sin alcanzar todavía la gloria, 'Masterchef Celebrity' consiguió subir respecto a la semana anterior y anotar su máximo de espectadores de la temporada: un 18,1% y 1.964.000 seguidores. Superó ampliamente a 'Inocentes' en Antena 3, que se conformó con un 10,6% y 1.161.000 fieles. Por su parte 'El debate de las tentaciones' mejoró ligeramente hasta hacerse con un escueto 10,3% en el access de Telecinco y un 10,3% y 1.008.000 en el prime time de Cuatro. El cine clásico de La 2 destacó nuevamente en el prime time con la película 'Horizontes de grandeza' (780.000 y 6,2%)

En la tarde, 'Pasapalabra' anotó su máximo desde el mes de julio. El bote de Sofía fue seguido por un 23,5% y 2.568.000 espectadores, una cifra enorme pero un tanto alejada del bote de Pablo, que contó con mayor expectación (4,3 millones y 30,8% de share). Mientras tanto, la última hora de 'Secret Story' no pudo hacer nada en dicha franja, quedándose con un 11% y 1.217.000, siendo superado incluso por 'Aquí la tierra' en La 1, que fue segunda opción (1.375.000 y 11,7%).

PRIME TIME

Thank you for watching

'Masterchef Celebrity': 1.964.000 y 18,1%

'El Hormiguero': 2.200.000 y 14,1%

'Inocentes': 1.161.000 y 10,6%

'El debate de las tentaciones': 1.602.000 y 10,3%

'El pueblo': 875.000 y 7,1%

'laSexta clave': 902.000 y 6,8%

'El intermedio': 1.179.000 y 7,6%

'El taquillazo': 677.000 y 6,3%

'First dates': 980.000 y 6,3%

'First dates': 381.000 y 2,7%

'El debate de las tentaciones': 1.008.000 y 10,3%

'Días de cine clásico': "Horizontes de grandeza": 780.000 y 6,2%

LATE NIGHT

'Masterchef celebrity' (Continuación): 1.964.000 y 18,1%

'Callejeros' "Fin de fiesta": 302.000 y 11%

'La noche en 24h': 272.000 y 9,8%

'Tierra amarga': 282.000 y 7,4%

'Secret story: diario': 136.000 y 6,2%

'El pueblo': 264.000 y 4,9%

'Cine laSexta' "Traición conyugal": 124.000 y 3,9%

'El frío azul': 114.000 y 2,1%

'Conciertos radio 3': 22.000 y 0,8%

'Espiando en la manada': 16.000 y 0,8%

SOBREMESA Y TARDE

'Pasapalabra': 2.568.000 y 23,5%

'Sálvame naranja': 1.545.000 y 17%

'Tierra amarga': 1.390.000 y 15,5%

'Sálvame limón': 1.531.000 y 14%

'Amar es para siempre': 1.271.000 y 12,6%

'¡Boom!': 1.060.000 y 12,6%

'Aquí la tierra': 1.375.000 y 11,7%

'Secret story: Última hora': 1.217.000 y 11%

'El cazador': 651.000 y 7,6%

'España directo': 624.000 y 6,9%

'Saber y ganar': 765.000 y 6,8%

'Servir y proteger': 634.000 y 6,8%

'Más vale tarde': 571.000 y 6,4%

'Dos vidas': 639.000 y 6,2%

'Zapeando': 638.000 y 6%

'Todo es mentira bis': 574.000 y 5,8%

'Todo es mentira': 573.000 y 5,2%

'Cuatro al día': 589.000 y 6,8%

'Cuatro al día a las 20h': 582.000 y 5,7%

'Grandes documentales': 460.000 y 4,6%

'Documenta2': 233.000 y 2,7%

'Bangkok, la ciudad que nació de las aguas': 216.000 y 2,6%

'Huellas trashumantes': 217.000 y 2,1%

MAÑANA

'El programa de Ana Rosa': 638.000 y 21%

'La ruleta de la suerte': 1.854.000 y 20,4%

'Espejo Público': 542.000 y 17,8%

'Cocina abierta de Karlos Arguiñano': 1.025.000 y 17%

'Ya es mediodía': 1.321.000 y 16%

'Al rojo vivo': 601.000 y 13%

'Aruser@s': 314.000 y 12,4%

'Aruser@s el humorning': 166.000 y 10%

'La hora de La 1': 229.000 y 8,8%

'Mejor contigo': 326.000 y 6,8%

'Informativo territorial 1': 508.000 y 6,5%

'Mañanas de cine': 260.000 y 4,7%

'Alerta Cobra' "El legado(2)": 165.000 y 5%

'Alerta Cobra' "El legado": 123.000 y 4,5%

'Alerta Cobra' "Los guardaespaldas": 94.000 y 3,5%

'Alta tensión': 176.000 y 3,5%

'El precio justo': 71.000 y 3,2%

'Los teloneros': 219.000 y 2,4%

'Documenta2': 45.000 y 1,6%

'Los puentes más extraordinarios del mundo': 103.000 y 3,2%

'Metropolis': 190.000 y 2%

'Grandes viajes ferroviarios por Australia': 202.000 y 1,8%

INFORMATIVOS:

'Noticias de la mañana': 244.000 y 20,2%

'Antena 3 noticias 1': 2.681.000 y 22,9%

'Antena 3 noticias 2': 3.792.000 y 26,1%

'Telediario matinal': 166.000 y 16,8%

'Telediario 1': 1.153.000 y 9,9%

'Telediario 2': 1.711.000 y 11,6%

'Informativos Telecinco Matinal': 72.000 y 9,2%

'Informativos Telecinco Matinal': 169.000 y 14,3%

'Informativos Telecinco Matinal': 256.000 y 13,4%

'Informativos Telecinco 15:00': 1.938.000 y 16,5%

'Informativos Telecinco 21:00': 1.856.000 y 12,8%

'laSexta noticias 14h': 1.398.000 y 13%

'laSexta noticias: Jugones': 802.000 y 6,8%

'laSexta noticias 20h': 947.000 y 9,3%

'Noticias deportes cuatro': 288.000 y 2,4%

RANKING

Día

Antena 3 15,8%, Telecinco 13%, La 1 10,9%, Autonómicas (FORTA) 9,5%, laSexta 7,6%, Temáticas de pago 6,5%, Cuatro 5,8%, La 2 3,7%, Autonómicas privadas 0,2%.

Mes

Antena 3 14,1%, Telecinco 13,6%, Temáticas de pago 8,9%, La 1 8,7%, Autonómicas (FORTA) 8,6%, laSexta 6,1%, Cuatro 5,2%, La 2 3%, Autonómicas privadas 0,3%.