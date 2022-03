David Broncano ha dado una de sus entrevistas más personales a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. El presentador de 'La Resistencia' ha hablado de todos los aspectos de su vida, de cómo empezó en televisión y hasta del dinero que gana.

Broncano le ha comentado a Osborne que su ascenso profesional se sigue gestando al haber dado el paso como productor de sus propios programas. Sin embargo, el cantante quería saber si su invitado tenía futuro en Mediaset. Bertín le ha preguntado si se atrevería a concursar en 'Supervivientes', algo a lo que él ha respondido.

"No, porque un programa como un reality en el que estás expuesto y tal no me veo. Yo soy súper pudoroso. Aquí cuento cosas porque estoy tranquilo, cómodo y bien, pero en un sitio en el que hay cámaras y cuentas tus cosas no me vería. Prefiero vivir mi vida personal o privada por mi cuenta. Solo iría si es sin cámaras", ha explicado.

Aunque esta condición es imposible, el humorista que es todo un superviviente: "A mí el rollo supervivencia me flipa. Tengo en la puerta de mi casa una mochila por si alguna vez pasa algo estar preparado. Esto es verdad. Tengo un hacha, semillas, un saco... La gente antes se reía de mí pero con todo lo que está pasando en el mundo en estos cuatro años, algunos me han vuelto a preguntar por la mochila", le contaba a un Bertín muy sorprendido con la respuesta.

Broncano sigue con su exitoso proyecto en Movistar Plus y no parece que por el momento se plantee dejar 'La Resistencia'. Lo que si parece más evidente es que no le veremos próximamente saltando desde el helicóptero como concursante de 'Supervivientes', al menos por ahora.