Terelu Campos y Kiko Hernández volvieron a coincidir el jueves en 'Sálvame' por primera vez en mucho tiempo. Aunque la hija de María Teresa volvió al programa en enero como presentadora de 'Sálvame Lemon Tea' y actualmente se encarga de conducir los jueves y viernes junto a María Patiño (y Adela González), ambos no habían estado juntos en plató, hasta el jueves.

Tal y como explicaba a la audiencia María Patiño, Terelu y Kiko "hasta hoy no se saludaban, ni se hablaban". La presentadora confesó en un íntimo con el tertuliano que desde que ha vuelto a trabajar en 'Sálvame' saludó en una ocasión a Kiko por los pasillos, pero que él no le devolvió el saludo. "Me dijiste que me ibas a demandar, cómo te voy a saludar", intentó justificarse él, a lo que ella le respondió entre risas: "A saber lo que habías dicho".

Sin embargo, Terelu ha querido dejar claro que no ha interpuesto ninguna demanda al colaborador y que prefiere dejar zanjado el asunto. Kiko sí quiso incidir en el problema y afirmó que sentía que Terelu estaba enfadada por la relación de Kiko con María Teresa Campos: "Sentí que no te parecía bien que visitase a tu madre, yo a ella la quiero y ella a mí". "No me molestó, te escribí para darte las gracias, aunque hubo cosas que no me parecieron bien", dijo tajante Terelu.

Finalmente ambos se fundieron en un abrazo después de que Kiko recordara la petición que le hizo Mila Ximénez: "Me dijo: tienes que querer a Terelu, porque yo la quiero mucho".