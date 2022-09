Telecinco está centrada en la relación formada por Ana María Aldón y José Ortega Cano. La pareja sigue protagonizando numerosos programas de la cadena en los que analizan los diferentes desencuentros y diferencias que tienen. En la última entrega de 'Viernes Deluxe', una familiar de la colaboradora de 'Ya es verano' quiso hablar de la situación en la que se encuentra la pareja.

El espacio presentado por Jorge Javier Vázquez citó a una persona muy cercana a Áldon. Su hija Gema respondió a las preguntas de los colaboradores y sorprendió por alguna de sus declaraciones sobre su opinión de la relación: "Yo no sé lo que le ata. En mi mente no cabe lo que le están haciendo y que ella siga allí. Yo quiero que esté conmigo y con mi hermano".

La joven no ocultó su postura y reconoció sus preferencias sobre la continuidad del matrimonio: "Yo quiero que mi madre se separe y quiero que ella sea feliz. Yo personalmente con él nunca he tenido ningún conflicto, pero no me gusta el trato hacia mi madre", expresó. "Mi madre se merece ser la mujer más feliz del mundo", resaltó en el espacio de corazón de Telecinco.

Gema aclaró que no le gustan algunos de los comportamientos que Ortega y varios miembros del clan tienen con Ana María Aldón: "Yo tengo resquemor. Es mi madre y me duele. Ella me ha parido. No me gustan los feos que le hace". Además opinó sobre lo permisivo que es el torero con su entorno familiar: "No se atreve a pararles los pies", detalló.