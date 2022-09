'MasterChef Celebrity' sigue emitiendo cada lunes su nueva temporada. Hace ya siete ediciones que arrancó el formato de cocina de TVE y en su estreno contó con la participación Viriginia Troconis y su marido, Manuel Díaz, El Cordobés.

Esta misma semana, la modelo ha querido ser la madrina de la campaña 'Llámalo Insuficiencia Cardiaca. ¡Y actúa ya!' para concienciar sobre el desconocimiento de esta enfermedad.

En un evento organizado por la Alianza de Boehringer Ingelheim y Lilly celebrado en Madrid, la empresaria ha inaugurado La Ruta de la Insuficiencia Cardiaca’ con diferentes representantes de pacientes. Con motivo de su vinculación con la causa, el equipo de YOTELE ha podido hablar con ella de su trayectoria televisiva.

¿Qué te está pareciendo esta edición de 'MasterChef Celebrity'?

Me encanta ‘MasterChef Celebrity’. Disfruté mucho cuando participé con Manuel. Siempre digo que fuimos un poco conejillos de indias porque lo empezamos nosotros y fue el primero. Si me llamasen mañana volvería aunque sufrí y lloré, pero también me divertí.

¿Cuál crees que fue tu peor error dentro del concurso?

Hubo un momento muy fuerte en el exterior del Hotel Palace cuando tuve que preparar 14 lubinas salvajes y prepararlas. Me dio por llorar y cuando acabamos seguía llorando.

¿Te animarías a participar en otros talents como 'Mask Singer' o 'Tu cara me suena'?

Lo de cantar no se me da muy bien. Estoy en un momento de mi vida en el que no le tengo miedo a nada.