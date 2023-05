'S谩lvame' termin贸 su martes con una escena dantesca en los pasillos de Telecinco. A pocos segundos finalizar el programa, Raquel Bollo estall贸 en pleno directo despu茅s de que invitase a Roc铆o Cort茅s, hija de Chiquetete y Amparo Cazalla, que carg贸 duramente contra sus hermanos y actuales concursantes de 'Supervivientes', Manuel Cort茅s y Alma Bollo.

Para ser m谩s exactos, despu茅s de escuchar gritos, las presentadoras de 'S谩lvame' salieron al pasillo, encontr谩ndose a la dise帽adora sevillana fuera de s铆, dedic谩ndole unas duras palabras a Terelu Campos: "El otro d铆a me viste y ni me miraste ni me hablaste".

"驴Yo que te he defendido a ti?聽A ver si te miras el programa y me pides perd贸n.聽Te vas a ver el programa y me vas a pedir perd贸n", le contest贸 Terelu Campos mientras que Bel茅n Esteban intentaba tranquilizarla en pleno directo.

Los intentos de la tertuliana por calmarla no dio frutos, ya que Bollo continu贸 con sus gritos, dirigi茅ndose duramente contra 'S谩lvame': "Sois sinverg眉enzas todos. 15 a帽os dando aqu铆 el callo".

Bel茅n Esteban trat贸 de calmarla sin 茅xito

"Roc铆o Carrasco es maltratada y yo con tres sentencias, 驴me segu铆s trayendo gente? 隆Sinverg眉enzas!聽No me hab茅is dejado cerrar cap铆tulo en la vida. 驴Eso es lo que quer铆ais? 驴Espect谩culo? Pues s铆, pero la demandan siguen. Que no piense la gente que tengo la imagen que dais. Lo que pasa es que me estoy defendiendo en lo juzgado", continu贸 diciendo a gritos Bollo.

Lejos de suavizar sus palabras, la extertuliana sigui贸 atacando al programa y a la propia cadena: "Porque me maltrataron mucho y me hab茅is seguido maltratando psicol贸gicamente mucho.聽Me da igual Telecinco y su puta madre. 隆Ya est谩 bien!".

"隆Hab茅is echado a colaboradores de plat贸 por hablar de Roc铆o Carrasco y a m铆 me lo tra茅is!", prosigui贸 Bollo, mientras Bel茅n Esteban tambi茅n recibi贸 reproches por su parte: "Y t煤 no te mates con nadie si no merece la pena ninguno. Despu茅s me ven y no me hablan". "隆Venga, Telecinco, que conmigo os salt谩is a los menores! Hab茅is hablado de mi hijo", dijo la sevillana antes de que se cortase la se帽al.