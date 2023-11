La política también ha llegado a las tardes de Telecinco. Pese a que un primer momento se descartó la posibilidad de tratar este tipo de temas en 'TardeAR', la situación del país parece haber cambiado la hoja de ruta del programa. Así lo explicó la propia Ana Rosa Quintana durante la entrega de ayer, justificando el motivo por el que iba abordar las manifestaciones contra Pedro Sánchez: "Empezamos de una forma un poco especial. Como comprenderán ustedes, con lo que está pasando en nuestro país, tenemos que hablar de esas cosas que pueden cambiar el futuro de los españoles".

Con un tono similar al de los editoriales que hacía en las mañanas de Telecinco, la periodista opinó sobre las movilizaciones en varios puntos del país contra el acuerdo del PSOE con Junts: "Un auténtico clamor nunca visto en más de 40 años". "Las manifestaciones contra la amnistía llenaron las calles con cientos de miles de ciudadanos que se oponían a una norma que, en ese momento, todavía no se había llegado a tramitar", apuntó.

"Es una ley que tiene el dudoso honor de poner a más gente de acuerdo que ninguna otra. Pero acuerdo en su contra. Eso sí, las calles dijeron ayer alto, claro y de manera notablemente pacífica: no a la amnistía", finalizó Ana Rosa en su editorial.

Pero no se quedó ahí, ya que en la mesa de debate continuó tratando este tema junto a sus colaboradores. "No hay nadie que le pueda quitar importancia. Otra cosa es, ¿Pedro Sánchez va a escuchar a la calle?", preguntó la presentadora, a lo que Xavier Sardà respondió que "todo lo contrario". "Esto le va bien a Pedro Sánchez", afirmó sin convencer a Ana Rosa: "Lo que le va bien es lo de Ferraz, esto no".

"Lo de ayer fue impresionante en toda España", aseguró Ana Rosa sobre las manifestaciones del domingo, insistiendo en que el presidente del Gobierno "debería escuchar". "Va a presidir España y España es muy grande, no solo el País Vasco y Catalunya. Debería escuchar", subrayó.

Además, la de Telecinco reveló que ella también participó en las protestas de Madrid: "Yo ayer como periodista me pasé por la manifestación". "Estuve en varios sitios, viendo un poco cómo era la gente, las banderas, etcétera. Todo funcionó de maravilla, no hubo ninguna rotura de papelera". "Yo no oí ningún grito contra Catalunya, sí contra Puigdemont y contra Sánchez", aseguró.