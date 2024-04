La sexta edición de 'Maestros de la costura' ya tiene ganadora. Después de llegar al taller como concursante suplente, Ana se alzó este pasado jueves con el triunfo en la gran final del talent de TVE tras protagonizar un reñido y emocionante duelo con Ángel en el que debían de confesionar una propuesta para una alfombra roja.

En este duelo final, Ana y Ángel confeccionaron y diseñaron dos propuestas distintas y arriesgadas para una alfombra roja. “Os hemos visto aprender y esforzaros cada día y en cada prueba, y, hoy, habéis llegado a la cumbre. En esta final tan igualada hacéis que nos sintamos muy orgullosos”, dijo un emocionado Lorenzo Caprile. “Con esas ganas y con esa capacidad de trabajo, estáis más que preparados para empezar la aventura que os va a ofrecer la vida con muchísimas garantías de éxito. Tenéis talento para desarrollar una larga carrera en el mundo de la moda”, auguraron Alejandro Palomo y María Escoté. Al jurado le costó mucho escoger, pero la elegancia, el riesgo, la evolución y la sofisticación de la propuesta de Ana, que llevaba la sastrería a la Alta Costura, hicieron que se decantaran por ella.

El vestido de Ana, confeccionado en un lujoso tweed negro con sutiles brillos metalizados, es una fusión única de elegancia y audacia. Inspirado en la dualidad entre lo masculino y lo femenino, presenta una silueta que destila poder y empoderamiento. Los hombros marcados añaden un toque de glamour, mientras que el tejido tweed aporta una sensación de sofisticación atemporal. El elemento de corsetería en la cintura, delicadamente elaborado en guipur, ofrece un contraste cautivador que realza la feminidad con una sensualidad sutil. Por su parte, la cremallera gruesa y visible en la espalda, además de agregar un toque de rebeldía, evoca la esencia rockera y motera de Ana. “Es toda una declaración de estilo, poderoso y distinguido, perfecto para una mujer que aspira a destacar con confianza y elegancia”, asegura la propia diseñadora.

“No estamos tan acostumbrados a ver una propuesta de alfombra roja basada en la sastrería. Tiene un tinte de modernidad que a las mujeres nos empodera y recoge lo mejor de lo masculino y de lo femenino”, defendió la invitada Inma Jiménez, directora de Harper's Bazaar y directora creativa de Hearst España. “Hoy no es que hayas salido de tu zona de confort, es que, directamente, la has hecho desaparecer. Lo mejor es que, en este proceso, no has perdido un poquito de tu personalidad. Todo lo contrario. Tu estilo sale muy reforzado después de este ejercicio impecable y precioso de diseño y de confección”, sentenció Alejandro G. Palomo.

Ana disfrutará de una formación especializada en Diseño de Moda en el Centro Superior de Moda de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, por ser la ganadora, ha recibido un premio en metálico de 50.000 euros y el maniquí de oro del programa. El segundo clasificado, Ángel, realizará un curso para obtener el Diploma Vogue de Estilismo y Producción de moda, impartido por Condé Nast College Spain, en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid.