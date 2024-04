Inmaculada Casal, mujer de María del Monte, ha hablado. Hace un par de días, 'De viernes' hizo públicas las declaraciones que la pareja hizo ante el juez por el robo que sufrieron en su vivienda sin ningún tipo de censura.

Como en más de una ocasión han manifestado, María del Monte e Inmaculada Casal prefieren no tratar el tema públicamente y dichas declaraciones emitidas en el programa de Telecinco no han sentado nada bien a la pareja.

Así lo ha manifestado Inmaculada Casal en su visita al programa 'Andalucía de tarde' en Canal Sur. Si en un principio parecía que el tema no iba a ser tratado, la presentadora no ha podido obviar un tema de máxima actualidad. Al ser preguntada, la periodista ha lamentado las declaraciones emitidas en 'De viernes'.

"A nosotros nos robaron hace unos meses y ahora también me han robado parte de mi intimidad al hacerse públicas unas imágenes de nuestras declaraciones dentro de la sala. No era una audiencia pública", sentenciaba al magacín de la cadena autonómica andaluza.

Además, la comunicadora recordó que el caso aún está en instrucción, por lo que este tipo de declaraciones podrían perjudicar al desarrollo de la investigación. "No creo que esas declaraciones aporten nada. Me indigna porque creo que no es justo. Se están traspasando ciertos límites. Yo no pido nada, pero al menos que se respeten los derechos básicos", asegura Inmaculada Casal.

En ese momento fue cuando la mujer de María del Monte no pudo contenerse y estalló contra Telecinco: "Nosotros dijimos que de este tema solo hablaríamos en los juzgados. Pero resulta que lo que hablo en los juzgados lo sabe todo España". "Esos detalles tan escabrosos no son información, son morbo. Es algo tan íntimo que me siento indefensa", lamenta, confesando que ni su familia había llegado a ver dichas declaraciones.