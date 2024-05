Esta semana, el programa 'De Viernes' planeó un encuentro tenso entre los hermanos Jacobo y Jaime Ostos, quienes llevaban una década sin verse. El motivo de este encuentro era la disputa por la herencia de su padre, una confrontación que decidieron llevar frente a las cámaras de televisión. Sin embargo, el momento más álgido no estuvo protagonizado por los hermanos, sino por José Antonio León, colaborador del programa que contradecía a Jaime en varias de sus afirmaciones. Esta discrepancia desencadenó un pequeño enfrentamiento entre ellos, especialmente al discutir sobre un trámite burocrático relacionado con el Ministerio de Justicia.

Durante el transcurso del programa, José Antonio León continuó llevando la contraria a Jaime en otros temas, lo que terminó por incomodar al invitado. Esta incomodidad se hizo evidente tras una pausa publicitaria, cuando volvieron a protagonizar un enfrentamiento verbal. Jacobo, el hermano menor, intervino señalando que durante el descanso se había producido algo desagradable, respaldando la afirmación de José Antonio sobre una supuesta amenaza pública por parte de Jaime. Sin embargo, este último negó haber proferido tal amenaza, argumentando que simplemente habían acordado reunirse con abogados al día siguiente para aclarar la situación.

A pesar de las explicaciones de Jaime, José Antonio León mantuvo su posición, interpretando la frase "mañana te vas a enterar" como una amenaza clara. Esta interpretación desencadenó una escalada en el tono de la discusión, con el periodista exigiendo respeto y acusando a Jaime de amenazar a las personas detrás de cámaras: "No te he amenazado. Te he dicho que mañana vamos a ir con los abogados para que te enteres de que te estás equivocando", intentó defenderse el invitado.

Unas palabras que no fueron suficientes para el colaborador: "Que 'mañana te vas a enterar es una amenaza. A ver si el que te va a demandar soy yo por amenazas. Por listo. Vas de gracioso públicamente, pero por detrás amenazas a la gente. ¡Ya me he enfadado!". Finalmente, Santi Acosta, uno de los presentadores del programa, llamó al orden a José Antonio, dando por concluido este momento de tensión.