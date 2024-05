Fernando Soriano: “Confeccionaremos una plantilla en la que la cantera tendrá protagonismo”

Fernando Soriano compareció ante los medios en San Sebastián después del empate (1-1) ante la Real Sociedad B y reforzó la apuesta futura por la cantera en el Deportivo de cara a la confección de la próxima plantilla en Segunda División. “Si se lo ganan, van a estar ahí. Nuestra visión es provocar esas oportunidades y aquí se lo han ganado, nadie les ha regalado nada”, explicó el director deportivo blanquiazul a SER y Radio Marca. Tiene claro que habrá hueco para ellos: “Confeccionaremos una plantilla en la que tendrán protagonismo. Luego su protagonismo lo decidirán ellos”.

El aragonés expresó también su “confianza” en los jugadores que han formado el elenco de esta temporada y que ha logrado el ascenso a Segunda, aunque reconoce que tendrá que haber cambios de cara al próximo curso: “Creo que han demostrado su valía. Siempre se harán modificaciones porque todos los años se hacen, pero con la idea clara. Hablaremos con el míster. Hay muchas cosas que puntualizar, no solo nosotros, también de la liga”. Asegura, eso sí, que este equipo debe luchar siempre por lo máximo: “Somos el Dépor y cada partido tenemos la obligación de salir a ganar estemos donde estemos y eso no va a fallar”.

Un tema que será importante la próxima temporada va a ser el económico. El Deportivo ya no tendrá una posición hegemónica en el mercado como sucedió en las últimas temporadas en una categoría inferior. Y, además, todo se regula en base al control económico de la competición. Un tema que, de momento, no preocupa a Soriano: “En Primera RFEF en nuestro grupo estábamos entre los primeros presupuestos. En Segunda será diferente, pero no es una excusa. Son baremos que hay que cumplir. LaLiga te hace un control más estricto, te permite menos variables, pero nos adaptaremos a lo que sea”. Y volvió a remarcar la misma idea. Una entidad como el Deportivo está “obligada a salir cada partido a ganar”.

Su opinión del empate en Donosti

El director deportivo zaragozano quiso resaltar el trabajo de todo el equipo a la hora de conseguir un objetivo que es plural y no depende solo de un puñado de jugadores. Aunque ayer participaron los suplentes, cree que el éxito “es un trabajo colectivo” en el fútbol: “A veces se habla de que un jugador es mejor u otro, pero esto es un grupo. Para que jueguen unos otros no tienen que jugar, pero para estar bien tiene que haber disciplina y trabajo diario, y eso se ha mantenido desde el primer día. Para los que estamos fuera el mérito es de todos”.

Sobre el partido, que no tuvo mucha miga y terminó 1-1 gracias a un gol de Iván Barbero, Soriano reconoce que es normal que se pierda cierta intensidad cuando ya ninguna de las dos escuadras se jugaba nada: “Se nota que te juegas poco, esa concentración es normal que no sea tan alta”.

Aunque cree que ambos equipos compitieron bien en un duelo que estuvo igualado y que el Deportivo se podría haber llevado si hubiese aprovechado las primeras ocasiones. Davo, Cayarga o Alcaina tuvieron el 1-0 antes de que la climatología estropease un choque que había arrancado intenso: “Estábamos ante un rival que también se jugaba su orgullo. Que duda cabe que la climatología ha afectado. Hemos empezado bien, pero el partido se ha vuelto plano. En una acción desafortunada nos han marcado y luego hemos empatado”.