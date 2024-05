Naiara, ganadora de 'OT 2023', ha sido la invitada en el podcast '¿Te la sabes?' de Marina Rivers. Durante la entrevista, la cantante ha reflexionado sobre su salto a la fama a casi tres meses después de que saliese de academia más conocida de la televisión.

Durante su visita, la influencer se ha mostrado muy clara con la extriunfita: "Me daba la sensación de que te la peló ganar". Sobre este asunto, Naiara negó rotundamente la afirmación de la presentadora. Además, la cantante ha revelado como ha vivido su paso por el talent show: "Llevo mucho tiempo arriba de un escenario, sé lo que es el contacto con el público, gestionarse con los nervios, lo he llevado bastante bien".

En esta línea, Marina Rivers quiso saber como fue la vuelta a normalidad tras acabar 'OT 2023': "Ahora me estoy dando más la hostia, cuando salí yo estaba en mi nube, no sabía lo que estaba pasando afuera. Ahora me estoy dando cuenta de que voy a los sitios y de una calles a otra me cuesta mucho llegar a mi destino", asegura.

Otro de los temas que ha querido conocer la influencer ha sido su reacción ante el "hate". "Yo intento siempre quedarme con lo bueno, obviamente hay cosas que te pueden doler, pero eso me da un poco igual, me hace gracia. Que hablen, a mí me da igual. Mientras hablan yo estoy trabajando", afirma contundente.

Pese haber ganado 'OT 2023', la cantante se muestra clara ante un posible fracaso por las expectativas generadas: "Si tengo que volver a mi trabajo de antes, no me da miedo. Obvio que tengo incertidumbre, quiero que a la gente le guste mi música, disfrute de todo de mí, pero si eso no sale, no pasa nada", confiesa la joven.