La organización de los Premios Feroz ha confirmado la presencia de la actriz Victoria Abril en la gala del martes 2 de marzo en el Teatro Coliseum de Gran Vía, aunque únicamente para recibir el galardón y no hará la alfombra roja prevista, según ha explicado a Europa Press la presidenta de AICE, María Guerra.

El motivo de esta decisión es el de cumplir con "las estrictas medidas sanitarias", ya que la actriz "ha pedido no usar" la mascarilla en la alfombra roja. Sin embargo, al subir a recoger el premio sí podrá hacerlo porque "lo hará sola" en el escenario.

AICE -organizadores de los Premios Feroz- ha hablado con Abril sobre su presencia en la gala después de la intervención de la actriz este jueves 25 de febrero en un acto en el que ha acudido sin mascarilla, ha cuestionado la utilidad de las vacunas y ha criticado las medidas sanitarias contra la pandemia de coronavirus.

"Si no quiere hacer la alfombra roja con mascarilla, no la puede hacer y lo único que puede es subir al escenario sola sin mascarilla", ha señalado Guerra, quien no obstante ha matizado que la organización no se ha planteado retirar el premio o pedir a Abril que no acudiera a recogerlo después de sus declaraciones.

"Ella puede decir lo que quiera, porque está emitiendo una opción científica que no compartimos. Pero lo que no vamos a hacer es coartar su libertad de expresión y hacer de esto un 'caso Pablo Hasel'. El premio es por su carrera cinematográfica, no por sus opiniones", ha concluido.

Previamente, Guerra ha asegurado en redes sociales que la asociación organizadora "no comparte en absoluto" la opinión de la actriz Victoria Abril respecto a las vacunas del coronavirus, después de que haya asegurado que están usando "como cobayas" a las personas.

"Como presidenta de los Premios Feroz debo dejar claro que no compartimos en absoluto la opinión de Victoria Abril sobre el Covid-19. Seguimos trabajando por unos Feroz 2021 y una cultura segura", ha señalado Guerra en declaraciones recogidas por Europa Press.

Posteriormente, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) ha señalado en un comunicado que "tanto la asociación como la organización" de los Premios Feroz están "firmemente comprometidos" con las medidas sanitarias impulsadas por las autoridades nacionales, autonómicas y locales para la lucha contra la Covid-19.

"La ceremonia del próximo martes 2 de marzo cumplirá escrupulosamente con el protocolo de seguridad sanitaria vigente, y la organización exigirá también a todos los asistentes su estricto cumplimiento", ha añadido.

A lo largo de la intervención de Abril, Guerra ha intentado en diversas ocasiones reconducir la conversación en torno a la carrera cinematográfica de la actriz, aunque con poco éxito. De hecho, Abril la ha cortado en algunos momentos y ha pedido que no le hagan "comulgar con ruedas de molino".

La actriz Victoria Abril, premio Feroz de Honor 2021, se ha mostrado este jueves 25 de febrero muy crítica con las actuales medidas contra la pandemia de coronavirus --a la que ha calificado de "plandemia"-- y, especialmente, contra las vacunas, asegurando que los seres humanos están siendo usados "como cobayas".

"Ya no son tesis conspiracionistas, llevamos un año de covid y epidemia y sabemos cuáles son los muertos. Antes iban metiendo miedo para decir que la única solución es la vacuna, pero la vacuna lleva dos meses y están testando directamente en seres humanos como cobayas", ha afirmado.

La AICE es un grupo plural de más de 230 periodistas y críticos dedicados a informar sobre cine en televisión, radio, prensa e Internet de todo el país. Desde 2014 entregan los Premios Feroz para destacar lo mejor de la producción audiovisual española del año.