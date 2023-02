La fiesta del cine español ha llegado a su fin y la gala de los Premios Goya 2023 ha tenido emoción, reivindicación y cómo no, memes. Los usuarios de redes sociales no se han hecho esperar a la hora de hacer sus montajes sobre la ceremonia, donde 'As Bestas', de Rodrigo Sorogoyen, se proclamó triunfadora con 17 estatuillas.