Es como mínimo curiosa la coincidencia en el tiempo de 'La primera profecía' (2024) e 'Immaculate' (2024), dos muestras de terror religioso con puntos de partida, premisas y temas más que parecidos. Aún así, son –o al menos lo parece– películas con intenciones distintas. La primera, dirigida por Arkasha Stevenson, es más ambiciosa en todos los sentidos, tanto a nivel cinematográfico como en su exploración de los temas que aborda (y que comparte con 'Immaculate', como el cuerpo, la idea de complot, el fanatismo y la ciencia).

Formalmente más discreta que 'La primera profecía', lo que no quiere decir que esté mal rodada (no lo está), la película de Michael Mohan parece anteponer el disfrute (macabro) a la ambición. Y está bien. Ambas opciones son igual de estimulantes. Conceptualmente más cerca de la nusploitation que la de Stevenson, 'Immaculate' quizá no está a la altura de su magnífica campaña de promoción, no es el festival que promete ser. Le sobra previsibilidad y le faltan escenas memorables, pero aún así ofrece tres cosas por las que vale la pena rezar por ella. La primera, la evidencia de que Mohan disfruta genuinamente con las herramientas del cine de terror. La segunda, la extraordinaria interpretación de Sydney Sweeney: ojalá muchas películas de terror protagonizadas por ella. Y la tercera, un final magnífico. Allá donde falla el ochenta por ciento del cine de terror reciente (el desenlace), 'Immaculate' brilla, sorprende y deja el cuerpo del revés.