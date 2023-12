Las fiestas de Navidad son para disfrutarlas y compartir, no para perderse en el alcohol, recomienda Marc Álvarez, uno de los cocteleros más celebrados del país que aconseja sin la más mínima concesión a la duda no apurar las copas y acompañar cada trago de un buen sorbo de agua para neutralizar la toxicidad del alcohol y evitar la deshidratación. Así que aquí elegimos con mimo algunos de los 'shots' más especiales para esta Navidad al tiempo que recomendamos disfrutar del combinado con moderación en vez de castigar el hígado, incapaz de metabolizar adecuadamente más de una copa a la hora.

Johnnie Walker Blue Label Elusive Umami

Conocido como el quinto sabor, el umami es sin duda el más complejo de descifrar. ¿Qué es lo que viene a la mente cuando se piensa en umami? A esto le han querido dar respuesta la Master Blender Emma Walker y el chef Tres Estrellas Michelin Kei Kobayashi, que uniendo sus talentos y años de experiencia han creado Johnnie Walker Blue Label Elusive Umami, un Blended Scotch Whisky muy especial que captura uno de los perfiles más difíciles de definir y seductores del mundo.

Se trata de una edición limitada con un proceso de creación tan especial que solamente una de cada 25.000 barricas pasó el corte en la búsqueda del perfil de este sabor. En nariz, muestra notas dulces y saladas, manzanas verdes y rojas frescas, dulzor de confitería, toques de anacardo, notas de salmuera y salado acentuado sin perder frescura. Sin duda, un perfume de persistencia aromática.

En boca, la manzana y el melocotón blanco son los primeros en percibirse. Un sabor dulce, suave y largo que recuerda a mandarinas, naranjas sanguinas y bayas rojas, con un remate de especias de madera dulce, un toque de carne ahumada, sal y pimienta con un largo final de fruta dulce.

Precio recomendado: 349 euros.

Ediciones limitadísimas The Balvenie

The Balvenie, la centenaría destilería de whisky fundada en 1892 por William Grant y situada en Dufftown, en las Highlands escocesas, presenta sus dos nuevas referencias: ‘A Revelation of Cask and Character 19 YO’ y de ‘A Rare Discovery From Distant Shores 27 YO’ que se comercializan en España con una producción muy limitada y un precio de 435 euros y 1.850 euros respectivamente.

A Rare Discovery From Distant Shores es una historia de creatividad, innovación y amistad. Cuando llegaron muestras de ron Caroni a The Balvenie se produjo la magia. En 2014, el maestro destilador David C. Stewart decidió trasladar whiskie The Balvenie de 20 años de sus barricas de roble tradicionales a estas barricas Caroni tan especiales. Ahí supo que este iba a ser un acabado de ron como ningún otro. El resultado es A Rare Discovery from Distant Shores 27 Year Old, un whisky rico e indulgente, con notas de azúcar moscovado y miel de manuka. Este líquido ha asumido maravillosamente la influencia de estas extraordinarias barricas que contuvieron durante 10 años el preciado espirituoso caribeño en la isla de Trinidad antes de viajar a Escocia.

The Balvenie 19YO es la primera obra líquida en solitario de la maestra destiladora Kelsey McKechnie. El carácter de este whisky es resultado de un proceso fiel a los orígenes de la destilería que fusiona la alquimia artesanal con las técnicas tradicionales.

Belvedere lanza un nuevo icono del vodka

Belvedere 10 es un vodka de carácter impecable y toda una declaración de opulencia que se elabora a partir de la única cosecha de un solo campo de centeno ecológico Diamond Rye, cultivado en una finca del noreste de Polonia. Se elabora anualmente en pequeños lotes y se deja reposar durante diez meses para crear una sensación de suavidad única. Se destila cuatro veces para elevar su textura, profundidad y dimensiones. Por último, se deja reposar durante exactamente diez meses para combinar los sabores únicos y realzar la sensación aterciopelada y suave en boca del líquido. Tan suave que exige ser disfrutado solo o con hielo.

El aroma muestran notas brillantes pero indulgentes de coco, cacao y vainilla, con un toque de limón fresco. En boca genera una sensación opulenta y cremosa que conduce a una dulzura ligera y melosa, con ráfagas de caramelo y café verde. Es un trago elegante y suave, con notas duraderas de praliné de frutos secos y rico cacao oscuro.

El carácter de Belvedere 10 se celebra a través del llamativo diseño de su botella. Se eleva diez niveles de altura en homenaje a la creación del vodka en 10 pasos.

Precio de venta recomendado 270 euros.

Un tequila único que emana de las cenizas de un volcán

De entre las milenarias cenizas de un volcán de Jalisco brotan apenas sin agua las dulces plantas de agave azul con las que la familia del empresario mexicano Juan Gallardo Thurlow elabora su tequila artesanal, un trago que cuenta con una versión 'premium' distribuida por el grupo de lujo francés LVMH.

Siguiendo su pasión por ofrecer su mejor versión, Volcan de mi Tierra lanza ahora su versión X.A, una experiencia aromática única encerrada en una creativa y evocadora botella. Es un blend de tequila añejo y extra añejo con maduración en barricas de roble americano (Añejo: 1 año en barrica / Extra añejo: 3 años en barrica). Ambos líquidos pasan por un proceso de clarificación con carbón activo, que elimina el color del añejamiento, dejando un leve tono pajizo. Elaborado con 100% Blue Weber Agave.

Elaborado sin concesiones, la inédita mezcla es resultado de una alquimia que sólo un volcán y siglos de herencia y artesanía mexicanas son capaces de crear. Su dominio en el arte del blending desvela una base dulce y suave de Reposado y un equilibrio y complejidad aportados por las versiones Añejo y Extra-Añejo.

Es un nuevo producto con una integridad de mezcla pura, sin adulterar y fruto del fuego y el agua, de un volcán y de una cultura de cultivo ancestral.

Precio de venta recomendado: 224,90 euros.

Un ron premium tostado en barrica aromática

Ron Brugal da la bienvenida a la época navideña de la mano de una singular y exclusiva edición limitada: Colección Visionaria Edición 01, un ron ultra premium con un tostado de barrica aromática con cacao 100% natural que imprgena la barrica y lo traslada al líquido a través del tostado. Solo se destilarán y venderán en España 534 de esta peculiar y especial expresión del ron.

Además de su color ámbar profundo y radiante, Colección Visionaria Edición 01 al olfato presenta una delicada culminación de ricos aromas de chocolate caliente, roble tostado, especias y cítricos perfectamente equilibrados por suaves y delicadas notas de vainilla. En boca, los sabores de vainilla afloran con sutiles matices de caramelo, dando paso a la riqueza del chocolate negro y los frutos secos con un toque de nueces tostadas. Un final suave y duradero de notas de roble tostado perduran mucho después de que desaparezca la rica dulzura del líquido. Se disfruta mejor lentamente, solo o con hielo.

Precio de venta recomendado 90 euros.

La ginebra de la isla de los volcanes

Pita Gin, es una ginebra de aloe vera que nace en los volcanes de Lanzarote, única y especial por su origen y propiedades. El aloe vera es una de las plantas que posee vitamina B12, y algunos de los 20 minerales encontrados en Aloe vera incluyen, calcio, manganeso, magnesio, cobre, zinc, potasio, selenio, hierro, sodio.

La ginebra volcánica está elaborada con botánicos, aloe vera, jengibre, cítricos, cardamomo, enebro, cilantro y hierba Luisa.

Una ginebra suave y refrescante por 12 euros.

Death´s Door, la ginebra artesanal con solo tres botánicos

Grupo La Navarra lanza por primera vez en España la ginebra artesanal norteamericana, Death´s Door.

Death´s Door se elabora en Wisconsin, en el condado de Door, y recibe este nombre del Estrecho Death`s Door que une el Condado con la Isla de Washington. Y se le llama así porque aquí murieron muchos marineros y en la botella se puede ver el mapa geográfico de esta zona de Estados Unidos.

Está elaborada artesanalmente solo con tres botánicos: enebro, cilantro e hinojo, una característica que la diferencia de las ginebras que abusan en exceso de botánicos y que busca rescatar la pureza y esencia de las ginebras clásicas.

Precio de venta recomendado 35 euros.

El auténtico sabor a endrina de Navarra

Etxeko Pacharán es un pacharán elaborado por Destilerías La Navarra a partir de la maceración de endrinas plantadas en Navarra, bajo el Consejo Regulador de Pacharán Navarro, en alcohol procedente de melazas de remolacha.

Se utilizan aproximadamente 200 gramos de endrinas frescas por cada litro de alcohol, que se dejan macerar durante 2 meses. Una vez finalizada la maceración, se añade azúcar y anís. La mezcla se filtra hasta 5 veces para dejarla limpia de impurezas.

Presenta sabor a endrina junto a anisados. El dulzor del licor queda atenuado por la acidez y amargor de la endrina. De color rojo intenso con algunos reflejos teja. En nariz presenta aromas de la endrina junto a matices anisados.

Precio de venta recomendado 35 euros.