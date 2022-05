Evitar las comparaciones y que los telespectadores la vean como un proyecto nuevo: este es el deseo de los creadores de Rapa, la nueva serie de los hermanos Coira, que llega a Movistar Plus+ el próximo día 19, con Javier Cámara, Mónica López y Galicia como protagonistas. “Es una bendición a nivel promoción que Rapa venga después de Hierro porque se lleva una atención, pero a la vez a mí me hubiese gustado que la gente la hubiese visto sin poder compararla porque en nuestra mente no había ningún tipo de ánimo de repetir un éxito, hay un deseo de contar algo nuevo”, apuntó Fran Araújo, uno de los creadores de la serie.

Cuando falta poco más de una semana para el estreno de la producción, los protagonistas de esta ficción, Araújo y el productor Alfonso Blanco Fosco, presentaron ayer la serie en Madrid con el deseo de que enganche y convenza tanto como lo hizo la historia protagonizada por Candela Peña rodada en la isla canaria de Hierro. Para ello se trasladaron a la tierra natal de Pepe Coira y Fran Araújo (escritores) y de Jorge Coira (director, junto con Elena Trapé), para hacer “nuestra gran serie premium gallega” que muestre “una Galicia fuera de los tópicos”, ha contado el productor Blanco. Encontraron el escenario idóneo en la Serra da Capelada, en el municipio de Cedeira, “un espacio que tiene mucha personalidad” y que huye “de los lugares más habituales, conocidos y prestigiosos de Galicia”. “La zona tiene espacios muy singulares, tiene dos cosas especiales. Es una de las zonas del mundo más antiguas, porque el manto de la corteza aflora y eso pasa en tres sitios del mundo” y además, ha añadido el productor, “es de los pocos sitios de Galicia y de España en el que el monte es comunal. Si eres del pueblo tienes derecho al uso del espacio”. “Nos apetecía contar un espacio en el que todavía quedan vestigios de lo que fuimos”, un espacio en el que “quedan caballos salvajes porque no hay vallas”, añadió. “Galicia es un ente que está ahí. Tiene mucha personalidad. No solo la estética de la rapa das bestas, que es brutal, los acantilados, el viento, los aerogeneradores, sino que hay algo que está dentro de la forma de ser de esa gente y es muy brutal, me gusta mucho”, apuntó, por su parte, el actor Javier Cámara, protagonista de la trama junto con Mónica López.