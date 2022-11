La nueva campaña del Ministerio de Igualdad ha generado una gran polémica. En el spot se recrean varias escenas que se hicieron virales en redes sociales. Una de ellas es un directo del streamer gallego 'El Xokas' en el que habla de las "técnicas" que utilizan sus amigos para ligar. La otra, una entrevista que Pablo Motos hizo a Elsa Pataky en la que le preguntaba por la "ropa sexy" que utilizaba para dormir.

El presentador de 'El Hormiguero' quiso pronunciarse al respecto y lanzó un mensaje contra Irene Montero y el controvertido anuncio. Motos negó en todo momento cualquier tipo de actitud machista. De hecho, hizo un recopilatorio con un montón de entrevistas a hombres a los que también les preguntaba por su ropa interior. Lo cierto es que poco o nada tenía que ver con la situación que vivió Elsa Pataky.

Desde que Pablo Motos salió a defenderse de la campaña, las rede sociales no han dejado de rescatar momentos en los, según se puede ver en las imágenes, incomoda y mucho a algunas de sus entrevistadas. De hecho algunas de ellas se pronunciaron al respecto y contaron en primera personas como se habían sentido.

Virginia Maestro, ganadora de la sexta edición de 'Operación Triunfo', ha denunciado en su cuenta de Twitter que se sintió incómoda cuando acudió a al programa. "Fue machista, violento, incómodo, cutre, vergonzoso y muy lamentable. Qué fácil es hacer eso desde el poder", confiesa.

Pues sí, fue machista, violento, incómodo, cutre, vergonzoso y muy lamentable. Qué fácil hacer eso desde el poder.

Menos borrar y más disculpas. Todos nos equivocamos y reconocerlo seria más sabio.

FIN. — Virginia Maestro (@virginiamaestro) 26 de noviembre de 2022

Además asegura que se está poniendo en marcha una campaña de censura, ya que se están borrando vídeos que podrían dejar en evidencia al presentador. "Menos borrar y más disculpas. Todos nos equivocamos y reconocerlo seria más sabio", sentenció.

Su paso por 'El Hormiguero' dejo en su recuerdo un desagradable momento cuando Motos le comentaba que le estaba costando mirarle a los ojos debido al escote de su camisa: "No sé si es mejor que te tapes o que lo dejes. Estoy intentando mirarte a los ojos, pero…", le dijo el presentador a la cantante, que respondió claramente incómoda al comentario del comunicador: "Pablo, no me hagas esto."

Desde el comienzo de la entrevista Pablo Motos estuvo haciendo referencias a su físico: "¡Qué ojos tienes! Sé nota que a ti te hicieron el lunes, con ganas". Tras esto, el presentador afirmó que, a las mujeres, les gustan "los chicos malos": "Mira Julián Muñoz, se ligó a la Pantoja cuando era un delincuente", declaró.