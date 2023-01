El actor y director de cine Paco León reivindica que “se puedan presentar cosas diferentes, para todos los paladares, en el cine” porque “no hay que pensar que hay productos buenos o malos, sino que todo es relativo y hay gustos distintos”.

León hizo estas declaraciones en la rueda de prensa previa a la entrega de los premios A de Actual, uno de los cuales recogió anoche, concedido por su trayectoria artística, con una mención especial al “riesgo” que asumió el año pasado con la película Rainbow.

El actor y director andaluz participó en la conferencia de prensa junto al resto de premiados, la periodista Mara Torres, la actriz Ana Rujas y el fotógrafo Jesús Rocandio; junto a ellos intervino la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, y algunos de los artistas que actúan en la jornada final del Festival Actual, como el actor Pepe Viyuela. El director artístico de Actual, Santiago Tabernero, explicó que se decidió premiar a Paco León por su trayectoria como actor, en la que ha subrayado su última interpretación en No mires a los ojos y, sobre todo, por su faceta como director, por “el riesgo que asumió para hacer un trabajo desde el corazón” con la película Rainbow “que fue incomprendida en su lanzamiento pero será un clásico”. El director andaluz asume que “esta última película era marciana” y por eso “es un orgullo especial que la reconozcan y la entiendan”. “Que en un festival como Actual tengan el paladar para saborear cosas tan raras como Rainbow es una satisfacción y hasta me da tranquilidad porque veo que hay otras maneras en el cine y en el arte, porque no hay ni bueno ni malo, sino que todo es relativo y hay muchos gustos”, comentó.