Atresplayer Premium estrena este domingo Nacho, serie centrada en la figura de Nacho Vidal, creada por Teresa Fernández-Valdés, Gema R. Neira y Diego Sotelo. El actor coruñés Martiño Rivas es el encargado de dar vida a la estrella del porno en esta ficción, adaptación libre sobre los inicios de su carrera y el nacimiento de la controvertida industria del cine para adultos. Fernández-Valdés recalca que Nacho, que consta de ocho capítulos, es “ficción y puro entretenimiento”, ya que la idea parte de la historia de Vidal como excusa para hablar sobre el mundo del porno y el consentimiento. “Me interesa mucho que el ‘no’ cobre valor en la vida y en el sexo de una manera determinante. Creo que es importante que alguien no se sienta retraído o se sienta menos por haber dicho que no a una práctica, es importante encontrar tus propios límites y aquí lo contamos”, añade.

“Nacho Vidal nos ha cedido sus derechos. Es una serie oficial, aprobada y consentida. Nos ha contado su vida entera, de principio a fin, para poder escribirla”, relata Fernández-Valdés. Rivas cuenta que, con el rodaje de la producción, se ha acercado a la industria del porno, que veía “con cierta distancia”. “Nacho nos ha acercado al funcionamiento del porno y me he dado cuenta de que en realidad hay bastantes espacios en común con la industria del audiovisual. Todos los aspectos negativos que asocio a este oficio, allí están más acentuados. Si allí hay muchas veces frialdad en el set, o es tremendamente competitivo, impersonal y hostil, en esa vertiente lo es más todavía”, opina el actor. “Esta serie me ha dado otra visión. Puedo entender por qué los personajes hacen lo que hacen”, admite Andrés Velencoso, que encarna a Toni Roca, “entiendo por qué Toni utiliza el porno como plataforma para triunfar”.