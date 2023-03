Los rumores entre una posible relación entre Kiko Hernández y Fran Antón continúan. Desde hace meses, el colaborador está en el foco de la polémica por este tema y, aunque él siempre lo ha desmentido asegurando que sólo son amigos, no dejan de salir imágenes que demuestran la complicidad que existe entre ellos y el mucho tiempo que pasan juntos.

Un tema que tiene muy tenso al colaborador que se revuelve en su silla cada vez que el programa saca el tema cuando él está en plató. Tal y como ocurrió hace unos días cuando Mayte Ametlla, la guionista del programa volvía a protagonizar un enfrentamiento en directo en pleno ‘Sálvame‘ con el Kiko a raíz de unas declaraciones que hizo sobre su amigo.

"Oye Mayte, lo de ‘secretos de alcoba’ que has dicho antes, ¿a qué te refieres? ¿qué yo mantengo una relación con Fran Antón?", le preguntaba Kiko Hernández visiblemente molesto después de un vídeo. "Llevas diciendo eso toda la tarde, que lo vas a aclarar y luego no lo aclaras. Es que si lo has dicho que sepas que estás cometiendo un delito", dijo tajante el colaborador.

"¡Qué exagerado!", reaccionaba su compañera. "No, no, exagerado no. Lo dice la ley, léela, léela porque es un delito. Lo vuelvo a repetir, una broma vale, pero cuatro, directamente nos vamos al juzgado". "Se pueden tener secretos de alcoba con amigos", respondía ella.