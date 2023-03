'Más Vale Tarde' ofreció en la tarde ayer un avance de la entrevista de Jordi Évole a María del Monte que se emite este domingo en laSexta. Uno de los temas presentes en la charla fue el de la sexualidad de la intérprete, después de que ella lo hiciera público el año pasado durante el Orgullo LGTBI.

"El PSOE llegó a ofrecerle un puesto en sus listas a María del Monte. Es una de las cosas que la folclórica le ha contado a Jordi Évole en la entrevista que se emite este domingo, a las 21:30 horas, en La Sexta", avanzaba Cristina Pardo antes de dar paso a Marina Valdés, que daría todas las claves de la mencionada entrevista.

"Esa es una de muchas. De hecho, vamos a hablar sobre su homosexualidad, pues le confiesa a Jordi Évole que llegaron a darle consejos para callar esos rumores. Como a los futbolistas, pero al revés. Le aconsejaron que se echase novio y que nadie le dijera nada", explicó la colaboradora. Inmediatamente después, los espectadores pudieron ver el fragmento del programa en el que Del Monte se lo confiesa a Évole.

"Es un clásico. En el mundo de la canción de este país ha ocurrido", decía Iñaki López. Cristina, por su parte se quedó sorprendida al escuchar estas afirmaciones: "Yo me moriría de la vergüenza si le tuviera que decir eso a alguien. Eso de 'oye, sé que eres homosexual, pero es mejor que te eches novio'. Me daría vergüenza".

"Y la persona con la que se casa por conveniencia, lógicamente, para eliminar cualquier tipo de rumor respecto a su sexualidad", comentaba el presentador antes de que Loreto Ochando, colaborador del programa, mencionara un caso similar: el del actor Rock Hudson que tuvo que casarse con su secretaria Phyllis Gates para ocultar su homosexualidad.

"No, no, no hace falta irse tan lejos. En este país, esto ha pasado con cantantes homosexuales que ahora sabemos que lo son, pero a los que, en su día, las casas discográficas animaron a que disimularan lo suyo", aclaró López antes de seguir con la escaleta del programa.