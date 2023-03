El restaurante de 'First Dates' acoge cada semana a decenas de personas cada semana y ocasionalmente ofrece testimonios desgarradores. Este es el caso de Manel, un barcelonés de 38 años que ha tenido que hacer frente a multitud de zancadillas a lo largo de su vida. Algunos aspectos de su vida dejaron totalmente sorprendida a Sara, su cita de 35 años.

El objetivo de Manel era buscar una mujer "que no esté llena de estereotipos, que sea auténtica". La primera impresión fue buena para ambos. De hecho, Sara encandiló tantísimo a Manel que él ya estaba pensando en una segunda cita, pero ella prefería indagar un poco más en su vida.

Ambos tienes profesiones relacionadas con el ejercicio y la nutrición, motivo por el que él reconoció que "hice un cambio hace un tiempo. Me metí de lleno en el deporte porque dije si supero esta enfermedad y supero todo esto...". Sin embargo, Sara le interrumpió porque quería saber a qué clase de dolencia se refería: "Pasé por un tumor y un cáncer. Fue cuando me dijeron que era hora de que me dedicara a cuidarme y a mi salud", confesó.

Con 20 años, a Manel le dieron entre seis meses y un año de vida, después de sufrir un infarto y un ictus: "Me tuvieron que intervenir de urgencia. Cuando tienes que estar de médico en médico y corre peligro tu vida, haces un cambio de chip. Perdí 105 kilos a base de constancia y trabajo. Considero que ningún ser humano cambia y hace nada al respecto hasta que la mente no se ve en un precipicio", reconoció.

Sara se quedó atónita en un principio, pero le gustó que a ambos prefieren tener cierta independencia: "Eso a mí me relaja porque significa que me suma, que no es una mochila que yo tengo que llevar". También confesó haber aburrido un tanto durante la cita: "Parece que todo lo que dice es porque está leyendo un guion. No me ha parecido espontáneo. Creo que no hemos tenido esa química. Yo estoy buscando esa relación y quiero un tío que tenga más sangre, que sea un poco más divertido", dijo en el momento de la decisión final, cuando rechazó tener una segunda cita.