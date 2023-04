Poco han tardado en llegar las primeras consecuencias sobre el escándalo que 'Sálvame' descubría hace unas semanas: varios colaboradores estaban siendo acusados por las marcas de no devolver, o hacerlo en mal estado, la ropa que les cedían. María Patiño era una de las principales señaladas y en la tarde de ayer no aguantó más y se enfrentó a Rafa Mora, quien no dejaba de acusarla.

María, en el directo de 'Sálvame' del martes, no dudó en defenderse: "No me hace ninguna gracia. Llevo trabajando muchos años con marcas. Si he hecho algo mal no me importa pedir disculpas, pero me fastidia que jueguen con mi imagen. Cuando quiero algo, lo pago y me niego a que me inviten".

No obstante, según avanzaba en sus declaraciones, la presentadora sí admitió haber devuelto alguna prenda en malas condiciones, como un traje que no había sabido doblar. En ese momento, Rafa Mora comenzó a poner en duda sus declaraciones, llevándolos a mantener un tenso debate que terminó con María Patiño llorando: "Me cuesta mucho hacer las cosas bien para que no perjudique ni al programa ni a mi imagen".

Invitado sorpresa para terminar de 'liarla' y Patiño abandona el plató entre lágrimas

Por si fuera poco el mal trago que la presentadora estaba pasando, en 'Sálvame' todavía le tenían preparado un invitado sorpresa: Fran Larrañaga, un estilista que no tuvo piedad con ella pese a sus lágrimas. "De lo malo, lo peor. Es muy difícil trabajar con María. Quizás no es la que peor devuelve la ropa, aunque hay marcas que no quieren vender a María por ello, pero otros estilistas que han trabajado con ella cuentan cosas que no podemos decir aquí", comentaba sin tapujos.

Ante estas palabras, María Patiño mostró su incredulidad y abandonó el programa: "Nunca he visto una persona tan mentirosa. Jamás he tenido un problema con un estilista ni con ninguna tienda de ropa. Si este señor quiere hacer este contenido, lo compro, pero por encima de todo están los 25 años que llevo trabajando como una hija de p***. No lo voy a permitir. Si me lo permites, Jorge, me voy a mi casa a pasear a mi perra".