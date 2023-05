Tras lanzar su nueva canción, Shakira vuelve a estar en boca de todos. Como suele ser habitual tras la ruptura con Gerard Piqué, todo lo que hace la colombiana da qué hablar y en esta ocasión el debate se está centrando en sus hijos, protagonistas del videoclip. El último en criticar con dureza a la superestrella colombiana ha sido Aless Lequio en 'El programa de Ana Rosa'.

Todo el que haya visto el vídeo de la última canción de Shakira habrá comprobado el protagonismo de sus hijos en escena, que cantan y tocan el piano al lado de su madre mientras recogen cajas y empaquetan recuerdos.

Nada más lanzarse la canción, no fueron pocos los que saltaron a criticar con dureza a la cantante e incluso Alessandro Lequio se pronunció sobre algo a lo que no daba crédito: "A mí me parece que estas cosas no encajan y menos han de recibir aplausos. No estamos en tiempos de hace 40 años. Me lo hacen a mí y no te puedo explicar cómo reacciono".

Alessandro Lequio no fue el único que criticó a Shakira

Después del ex de Ana Obregón quiso dar su opinión Joaquín Prat, que aunque elogió la canción, apoyaba el discurso de Alessandro Lequio: "El videoclip es escalofriante. Utilizar a dos menores para narrar una realidad de la que ellos mismos han sido partícipes. Entiendo que a Piqué no le habrá hecho ninguna gracia".

Las palabras cogen mayor magnitud en un contexto en el que hace poco fue Shakira quien criticó a Piqué a través de su gabinete por la aparición de Milan en la Kings League: "La cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un proyecto deportivo".