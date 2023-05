Mediaset continúa renovando la parrilla de Telecinco de arriba a abajo y, tras el bombazo de el fin de 'Sálvame', que finalizará el siguiente 23 de junio en favor de Ana Rosa Quintana, ahora el terremoto se producirá en 'Informativos Telecinco'.

Días atrás, ElPlural.com se había echo eco de las dudas existentes dentro de la redacción del telediario de Telecinco acerca de la continuidad de su presentador y director, Pedro Piqueras. Según informan, Alessandro Salem y Borja Pardo querían dejar de contar con el para poder hacer un cambio de imagen en la información de la cadena.

Ahora ha sido El Televisero, del Huffington Post, quien confirma que Pedro Piqueras no será renovado por Mediaset de cara a la temporada que viene, es decir, a partir de verano. No se han confirmado fechas exactas, pero sí afirman que no iniciará la nueva campaña en septiembre después de poner cara a la cadena desde 2006.

No es la primera vez que Pedro Piqueras está cerca de salir de Telecinco

No es la primera vez que Mediaset se plantea el cese de Pedro Piqueras, pues ya en Semana Santa se habían escuchado rumores sobre una posible salida, aunque finalmente optaron por respetar la trayectoria de 17 años del presentador en la cadena y permitir que acabe la temporada.

En Mediaset quieren dar un vuelco a la imagen de Telecinco y parece que están dispuestos a poner fin a la etapa de muchas de las caras más reconocidas de la cadena. Los cambios no serán solo a nivel editorial, sino que el plató de 'Informativos Telecinco' parece que también será renovado después de haberse mantenido inalterado desde la entrada de Pedro Piqueras.