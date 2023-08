Las inteligencias artificiales siguen cobrándose víctimas en su aplicación para la creación de fakes, ya sea en forma de imagen o vídeo. La última en sumarse a esta lista, donde ya se encuentran figuras como Rosalía o Laura Escanes, ha sido Cristina Pedroche. No obstante, en este caso no se trata de un desnudo falso, sino de una estafa que ha conseguido engañar a más de un usuario.

De hecho, tal ha sido el revuelo formado a raíz de estas fotografías que la propia presentadora de televisión ha tenido que salir al paso: “Sois muchos los que, como yo, no dais crédito a estas publicaciones que están circulando por la red. Me siento impotente porque no se puede hace absolutamente nada”, ha comenzado el comunicado de la madrileña en sus historias de Instagram.

Según queda recogido en el mismo story de la denuncia, algunos internautas han difundido el bulo de un supuesto arresto de la presentadora de Password por narcotráfico: “Claramente se ve que es una estafa, pero siento mucho si hay algunas personas que pueden caer en la trampa y les engañan”, ha dicho sobre unas imágenes de dudosa veracidad a simple vista.

Con todo, la esposa de Dabiz Muñoz ha dejado a un lado la credibilidad de las fotos y ha puesto el foco en la impunidad de quienes las crean: “Están usando mi imagen sin mi consentimiento y por mucho que les denuncie se crean otra cuenta a la hora. Debería haber un límite y un castigo para este tipo de cosas”, ha concluido.