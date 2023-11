Movistar Plus+ estrena este próximo viernes, 17 de noviembre, la segunda temporada de Condena. La serie, en esta ocasión, está compuesta de tres episodios, que se emitirán semanalmente.

La nueva entrega de la aclamada serie de Jimmy McGovern, cuya primera temporada ganó dos premios BAFTA (mejor miniserie y mejor actor principal, galardón que recayó en Sean Bean), muestra en esta ocasión un retrato carcelario pero enfocado desde el punto de vista femenino.

La realidad penitenciaria de la vida en el interioir de una cárcel de mujeres cualquiera del Reino Unido.

La serie está protagonizada por Bella Ramsey (Juego de tronos, The Last of Us), Jodie Whittaker (Doctor Who) y Tamara Lawrance (La canción de July), que interpretan a tres reclusas que, por diferentes circunstancias ingresan el mismo día en prisión.

Las tres mujeres comparten celda y se ven obligadas afrontar juntas su nueva realidad en un terreno hostil y desconocido. Pero, a pesar de la constante sensación de amenaza y de la violencia que se respira en los pasillos, las tres se hacen fuertes en su mutuo entendimiento y descubren lazos de conexión que no esperaban.