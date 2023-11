La noticia de la cancelación de 'Sálvame' dejó a los seguidores del programa en shock. Tras catorce años al aire, se despidió un espacio que generó muchas emociones y polémicas. No obstante, los ocho colaboradores más destacados del programa no se quedaron mucho tiempo sin trabajo.

Netflix les abrió las puertas a un nuevo reality que prometía ser una oportunidad laboral en el extranjero. Belén Esteban, María Patiño y sus compañeros partieron rumbo a Miami, dispuestos a enfrentar nuevos desafíos.

En el emocionante arranque de 'Sálvese quien pueda', los colaboradores llegaron a Miami con la esperanza de un nuevo comienzo. Laura Zapata, una actriz mexicana reconocida a nivel internacional, les dio la bienvenida y les reveló quiénes habían sido elegidos para formar parte del programa. Sin embargo, la noticia no fue igual para todos, y el drama se hizo presente cuando se enteraron de que solo uno de ellos quedaba fuera de esta oportunidad.

Lydia Lozano fue la colaboradora que no logró conseguir un lugar en el nuevo programa. Laura Zapata mencionó que, pese a sus esfuerzos, no encontraron un espacio para Lydia. Aunque fue un golpe duro para la periodista reputada (y, en ocasiones, repudiada), Lydia no se rindió y decidió probar suerte en México. Así, 'Sálvese quien pueda' prometía emociones y desafíos inesperados para estos conocidos colaboradores, con Lydia enfrentando la incertidumbre y la aventura de un nuevo comienzo en tierras mexicanas.