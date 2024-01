'El Hormiguero' ha cerrado una nueva semana con la visita al programa de Pepe Navarro, Mar Flores y Chenoa, que acudieron para divertirse y, de paso, promocionar la cuarta edición de 'El Desafío', que se estrena esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

Hoy han venido a divertirse a El Hormiguero, 3 de los concursantes de la nueva edición de @eldesafioa3, ¡Pepe Navarro, @Chenoa y @Mar_MarFlores! #ElDesafíoEstreno pic.twitter.com/0ShggHuLaQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 11, 2024

Mar Flores se mostró encantada por poder participar en 'El Desafío', un programa que sigue y consume: "Yo dije que iba encantada de la vida porque me parece un 'programón', pero que la prueba de la apnea no la iba a hacer. Entonces, Jorge Salvador me dijo que la apnea la iba a hacer todo el mundo". Quiso explicarse, pues no se debía a un capricho, sino a una mala experiencia con el submarinismo en Ibiza: "Lo pasé mal. Bajamos en grupo, pasando por una cueva se enganchó el respirador y se me fue. Me puse muy nerviosa y me quedé sin aire hasta que volvieron. Fueron unos segundos, probablemente menos que en la pecera, pero me causó un trauma brutal".

En relación a las fobias, Chenoa admitió también que su primera respuesta a participar en 'El Desafío' fue "No, gracias". "Tengo fobias. Vértigo, claustrofobia... Pensé que no iba a poder, pero Jorge Salvador me convenció", apuntó la cantante.

Pepe Navarro se abrió en canal

El que no tuvo dudas sobre si participar en el programa fue Pepe Navarro, que se ha convertido en el concursante más veterano de 'El Desafío' a sus 72 años. "Yo creo que ha sido la única decisión buena que he tomado en los últimos 25 años. Te aseguro que lo de acierto y error en mi caso ha sido error, error, error, hasta que por fin he tenido un acierto. Mis compañeros no han tenido consideración con mis años, han ido a por mí directamente", comentó el periodista con alegría.

Por suerte, sigue "vivito y coleando", pero no se libró del algún episodio que, por suerte, no dejó nada que lamentar. Pablo Motos desveló su desaventura con una excavadora durante una de las pruebas. "Me di un buen castañazo. Fue por un despiste, supongo que ya es la edad. Estaba saliendo de la cabina hablando con el 'coach', me apoyé en la cadena, eché el pie hacia atrás y dije: 'Adiós Pepe'. Yo sabía que me caía, porque sentía el vacío, pero ya era demasiado tarde. Tuve la suerte de caer bien", comentó el andaluz, encantado con su participación en el programa.