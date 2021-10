Todavía no hay comunicado oficial de Netflix, pero todo indica que 'El juego del calamar', la serie más vista de la plataforma, que sigue arriba en el 'Top 10' y que fulminó el récord de 'Los Bridgerton', tendrá continuidad con una segunda temporada. Aunque la mayoría de las series coreanas se suelen plantear como ficciones de una sola temporada, el final del episodio 9 ('Un día con suerte') de 'El juego del calamar' deja la historia muy abierta y preparada para tener continuidad, al menos para una temporada más. Seong Gi-hun, el protagonista, el jugador con el número 456, quiere venganza. "Escúchame bien, no soy un caballo. Soy una persona. Por eso quiero saber quiénes sois vosotros y cómo podéis cometer esas atrocidades", le amenaza por teléfono, a punto de subir al avión al final de la serie, a The Front Man. "No se le ocurra hacer ninguna estupidez", le responde el líder maligno de la gabardina y la máscara negra en 3D.

Estreno

El creador de la serie, Hwang Dong Hyuk, ni desmiente ni confirma. Solo se ha limitado a avanzar a medios norteamericanos que el parto de esa hipotética nueva entrega tardará, pues aún no ha desarrollado ninguna continuación. Si tenemos en cuenta lo que tardó con la primera temporada, que comenzó a planear 'El juego del calamar' en 2008, se puso a trabajar en él un año después y tardó seis meses en escribir los dos primeros capítulos, que tuvo que rehacer varias veces, podemos deducir que la segunda puede tardar un poco en llegar. También está claro que su director y guionista tiene una idea muy nítida de por dónde puede seguir la historia. Además, aunque la mayoría del reparto no ha soltado prenda, el actor Wi Ha-jun, que da vida al misterioso policía Hwang Jun-ho ha dejado entrever que su personaje podría regresar en caso de que se confirmara una nueva entrega. En una entrevista reciente, el director también ha reconocido que está sintiendo mucha presión por parte de los fans para escribir una segunda temporada. "La presión sobre mí es enorme ahora, con una audiencia tan grande esperando una temporada dos. Debido a toda esa presión, todavía no he decidido si debo hacer otra temporada o no", ha dicho. Con lo cual, como mínimo, cabría esperar hasta finales del 2022 o en 2023.

Argumento

Los fans de la serie han creado diferentes teorías sobre cómo seguirá la segunda temporada. Una de ellas se centra en la figura del detective, que se pasó la mayor parte de la primera temporada buscando a su hermano desaparecido y recurrió a trabajar detrás de las escenas de las pruebas del juego, como guardián infiltrado. También están los que se basan en el final de la primera temporada para elucubrar que el protagonista, Seong Gi-Hun, al acabar ganando una fortuna, podría ir contra la élite que está detrás de la organización del retorcido juego. Por tanto, seguiría siendo el personaje central de la segunda temporada. Pero el propio director ha señalado en otras direcciones, como una trama alrededor de la figura del testaferro. También la idea de ahondar en la historia del concursante número 001 parece una buena línea para seguir engrosando la saga. Otra idea que sopesan los aficionados sería una precuela.

Reparto

De los 456 concursantes de la primera temporada, la mayoría están ya muertos, menos el actor Lee Jung-jae, que tiene todos los puntos para repetir como personaje principal, Seong Gi-Hun. También cabe la posibilidad de que la segunda parte abunde en los 'flashback', con lo cual muchos de los actores podrían volver. La segunda temporada debería contar, como mínimo, con Gong Yoo, Wi Ha-joon (el detective) y Lee Byung-hun (el líder).