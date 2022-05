Los creadores de 'Cómo conocí a vuestra madre' llevaban tiempo intentando llevar a cabo un 'spin-off' de la exitosa comedia sobre las desventuras de un grupo de amigos treintañeros de Nueva York. Pero querían darle un toque más actual y diferenciarla de su predecesora, así que optaron por una protagonista femenina que sustituyera al enamoradizo Ted Mosby (Josh Radnor). La elegida fue una exchica Disney, Hilary Duff, la actriz y cantante de 34 años que con solo 13 años se hizo conocida por la serie infantil 'Lizzie McGuire'. La audiencia española podrá ver a partir de este miércoles 11 de mayo cómo le cuenta a su hijo su historia de amor en 'Cómo conocí a tu padre', que estrena la plataforma Disney+.

Aunque realmente la que le explica a su vástago cómo conoció a su padre es su yo del futuro (concretamente del año 2050), al que le pone cara Kim Cattrall (la Samantha de 'Sexo en Nueva York). Duff es la versión treintañera de la Sophie protagonista, una chica en busca del amor en la era de Tinder. Está cansada de citas, pero no ha perdido la esperanza de encontrar a su media naranja.

La serie no solo trata de distanciarse de su predecesora contando con una protagonista femenina, sino también introduciendo más toques de diversidad. La compañera de piso de Sophie es Valentina (Francia Raisa), de origen mexicano, y otros de los protagonistas son de ascendencia india (Sid, al que interpreta Suraj Sharma) y oriental (Ellen, una joven lesbiana encarnada por Tien Tran). El grupo lo completan Christopher Lowell como Jesse, el hermanastro de Ellen y con el que Sophie tiene un 'feeling' especial, y Tom Ainsley en el papel de Charlie, el nuevo novio pijo y británico de Valentina.

Segunda temporada confirmada

Los guiños a 'Cómo conocí a vuestra madre' no se hacen esperar y están presentes desde el principio. La pandilla coincide en el mismo bar, ahora propiedad de Sid, y este y su amigo Charlie viven en el apartamento que en su día fue de Marshall (Jason Segel) y Lily (Alison Hannigan), que mantiene algunos elementos del decorado original.

En 'Cómo conocí a tu padre', que ya tiene una segunda temporada confirmada de 20 episodios, Hilary Duff ejerce también como productora ejecutiva después de haber tenido que dejar aparcado el proyecto de revivir la serie que la lanzó a la fama, 'Lizzie McGuire'. Su personaje de la avispada alumna de un instituto con sus propios miedos e inseguridades lanzó su carrera artística y le allanó el camino en el cine, con películas como 'Agente Cody Banks' (2003), 'Doce en casa' (2003), 'A Cinderella Story' (2004), 'Doce en casa 2' (2005), 'War' (2008) y algún que otro olvidable título que la hicieron hasta estar nominada a los Razzie, los 'anti-Oscar'.

Pero, sobre todo, impulsó su trayectoria en la música, donde se calcula que ha vendido unos 15 millones de discos. En televisión, sin embargo, no ha logrado repetir el impacto de 'Lizzie McGuire', aunque ha participado en ficciones como 'Gossip girl' (donde no era una de las protagonistas) y 'Younger', una comedia creada y producida por Darren Star, autor de títulos tan populares como 'Sexo en Nueva York', 'Melrose Place' y 'Sensación de vivir'.

Su enorme éxito en su primera etapa como chica Disney no la hizo acabar convirtiéndose en un juguete roto como otras de sus compañeras coetáneas, como Lindsay Lohan, Britney Spears o Demi Lovato. Duff ha podido ir compaginando su faceta artística con la de empresaria, lanzando sus propias líneas de ropa Stuff by Hilary Duff y Femme for DKNY, dos colecciones de perfume exclusivo con Elizabeth Arden y dirigiendo su firma de productos sostenibles Happy Little Camper (de pañales y toallitas naturales para bebés) y su marca ecológica Veeda de productos de higiene femenina.

Divorcio y nueva pareja

Sin olvidar que es madre de tres niños, de los que suele presumir en sus redes sociales: Luca Cruz (de 9 años, fruto de su primer matrimonio con el jugador de hockey sobre hielo Mike Comrie), Banks Violet (de 2 años, hija de su segundo y actual matrimonio con el músico Matthew Coma) y la pequeña Mae James, nacida el pasado mes de marzo. También ha probado como escritora y ha firmado una serie de novelas para jóvenes, a las que añadirá dentro de poco 'My little brave girl' (Mi niña valiente), un cuento infantil inspirado en su hija Banks en el que anima a las pequeñas a conseguir sus sueños y que lanzará a finales de abril.

En la producción de 'Cómo conocí a tu padre' están Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, que han estado detrás de series como 'This is us' y 'Con amor, Victor', así como Carter Bays y Craig Thomas, los creadores de 'Cómo conocí a vuestra madre'.