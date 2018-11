Predicando con el ejemplo

Ha sido el frontal ataque de la oposición a un concejal de Arteixo lo que me inclina desde aquí a apoyarle. Han iniciado allí un nuevo plan de recogida de basuras, operación que controla José Ramón Amado, concejal de Obras del citado concello, y resulta que es notorio en esa localidad que por las noches este munícipe recorre comprobando los puntos de recogida y metiendo en el contenedor las bolsas que han quedado fuera, pese a que no aparentan estar llenos los depósitos, detalle probado en un vídeo que tomó algún vecino, y que ha llegado a la prensa como informó este diario. Tal como lo cuentan juzgo elogiable la acción de este concejal, loable ciertamente aunque poco educativa porque así no logra, solo con su ejemplo, doblegar a los vecinos renuentes -o acaso sí porque la gente no es tan cerril- para que metan las bolsas en los contenedores. Yo le animo a que siga así hasta que aprendan todos, incluso los miembros de la oposición que se han lanzado en tromba contra el concejal porque no ha querido dar explicaciones -¿eran necesarias acaso?- de su proceder y hablan de mala planificación del servicio de recogida de basuras, que quizás también haya que mejorar.